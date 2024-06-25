獲耶魯錄取 她為何選擇州立大學？

示意圖。Image by paseidon from Pixabay

威廉斯 (Carolina Williams) 2017 年發表一篇受連鎖披薩店棒!約翰 (Papa Johns) 啟發的文章讓人眼睛一亮，被耶魯大學 (Yale University)錄取，但她最後卻選讀阿拉巴馬州 的州立大學奧本大學(Auburn University)，她如今25歲，從事年薪9萬元的工作，對於當年決定「不後悔」。

威廉斯是家裡第一個上大學的人，事先參觀十幾個校園，了解各校氛圍、以及她可以在每一所學校學習什麼。

威廉斯當時並不確定想做什麼或學什麼；她一直喜歡統計和研究，這對她來說很重要，她也喜歡寫作、文學。

威廉斯只申請兩所學校，最終選擇阿拉巴馬州的奧本大學。

威廉斯喜歡耶魯大學和奧本大學校園，但奧本大學分析項目以及離她田納西州 的家和家人更近贏得她的青睞。威廉斯2020年12 月畢業，主修分析和行銷。

威廉斯選擇大學曾考量若干重點。

第一點：「我上過的大學給人留下深刻印象。」

針對這點，耶魯大學刻意挑選和培養高收入人士和產業領袖，享有盛譽。

威廉斯申請時，耶魯大學錄取率略低於 7%，奧本大學84%；根據 Payscale ，耶魯大學畢業生職業生涯早期年薪中間值是8萬9700元，奧本大學畢業生 6萬7500 元。

威廉斯深深了解耶魯大學的聲譽，知道在那裡會受到良好教育，有令人興奮的機會參與校園組織等等，但不足以讓她心動。

成本是威廉斯選校一大考量，獲獎學金和補助後，選讀兩所學校實付費用大致相同，只不過選讀耶魯大學須付旅費。

威廉斯認為奧本課程更適合她想從事的工作；而且離家更近，有無盡機會嘗試新事物，並與人數是耶魯大學三倍的學生進行社交活動。

第二點：「這不是我要走的路」

假如選讀耶魯，威廉斯不知生活會如何，但在奧本大學度過美好時光。選擇普林斯頓大學等名校對某些人來說是好路，卻不是她要的。

威廉斯目前在田納西州的日產汽車(Nissan)北美總部未來實驗室擔任創新和使用者體驗規劃師，年薪略高於9萬元，2019年5月開始在該公司實習，一直未離開。

威廉斯的年薪，高於奧本大學和耶魯大學畢業生相似職業階段的薪資中間值。