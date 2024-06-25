獲耶魯錄取 她為何選擇州立大學？
威廉斯 (Carolina Williams) 2017 年發表一篇受連鎖披薩店棒!約翰 (Papa Johns) 啟發的文章讓人眼睛一亮，被耶魯大學(Yale University)錄取，但她最後卻選讀阿拉巴馬州的州立大學奧本大學(Auburn University)，她如今25歲，從事年薪9萬元的工作，對於當年決定「不後悔」。
威廉斯是家裡第一個上大學的人，事先參觀十幾個校園，了解各校氛圍、以及她可以在每一所學校學習什麼。
威廉斯當時並不確定想做什麼或學什麼；她一直喜歡統計和研究，這對她來說很重要，她也喜歡寫作、文學。
威廉斯只申請兩所學校，最終選擇阿拉巴馬州的奧本大學。
威廉斯喜歡耶魯大學和奧本大學校園，但奧本大學分析項目以及離她田納西州的家和家人更近贏得她的青睞。威廉斯2020年12 月畢業，主修分析和行銷。
威廉斯選擇大學曾考量若干重點。
第一點：「我上過的大學給人留下深刻印象。」
針對這點，耶魯大學刻意挑選和培養高收入人士和產業領袖，享有盛譽。
威廉斯申請時，耶魯大學錄取率略低於 7%，奧本大學84%；根據 Payscale ，耶魯大學畢業生職業生涯早期年薪中間值是8萬9700元，奧本大學畢業生 6萬7500 元。
威廉斯深深了解耶魯大學的聲譽，知道在那裡會受到良好教育，有令人興奮的機會參與校園組織等等，但不足以讓她心動。
成本是威廉斯選校一大考量，獲獎學金和補助後，選讀兩所學校實付費用大致相同，只不過選讀耶魯大學須付旅費。
威廉斯認為奧本課程更適合她想從事的工作；而且離家更近，有無盡機會嘗試新事物，並與人數是耶魯大學三倍的學生進行社交活動。
第二點：「這不是我要走的路」
假如選讀耶魯，威廉斯不知生活會如何，但在奧本大學度過美好時光。選擇普林斯頓大學等名校對某些人來說是好路，卻不是她要的。
威廉斯目前在田納西州的日產汽車(Nissan)北美總部未來實驗室擔任創新和使用者體驗規劃師，年薪略高於9萬元，2019年5月開始在該公司實習，一直未離開。
威廉斯的年薪，高於奧本大學和耶魯大學畢業生相似職業階段的薪資中間值。
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