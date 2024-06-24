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美國孩子最不愛數學 比爾蓋茲提3建議改善

編譯周靜芝 / 即時報導
微軟聯合創辦人兼慈善家比爾·蓋茲（Bill Gates）。歐新社
微軟聯合創辦人兼慈善家比爾·蓋茲（Bill Gates）。歐新社

微軟聯合創辦人兼慈善家比爾·蓋茲（Bill Gates）熱愛數學，且十分擅長，但他也承認數學是「美國人最不喜愛的學科」。

蓋茲指的是，國內的數學教育未能跟上世界的發展。他在部落格中寫道，儘管就業市場發生滔天巨變，但代數、幾何與微積分的教學方式幾乎沒有改變；計算機、電腦與人工智慧聊天機器人等工具，讓向學生解釋為什麼要學習長除法或手動算出梯形面積變得越來越困難。

商業內幕（Business Insider ）報導，為深入瞭解現今的數學課程，這位億萬富翁選了一天重返八年級，並在部落格中詳述此一經歷，提出解決美國學生數學能力低落的三種方法：

1. 數學應符合學生的興趣、能力與目標；

2. 數學不該獨自學習、探索，而應是一門優先考量溝通與集體解決問題的課程；

3. 數學課程應用於實際問題，例如編製預算或估算人口成長。

蓋茲表示，他在南加州丘拉維斯塔中學（Chula Vista Middle School）體驗到了這種三管齊下的策略；這所學校是蓋茲基金會推動的「學校改進網路」（Networks for School Improvement）計畫的一部分。

「全國成績單」（Nation's Report Card）在6月公布的一項數據顯示，過去十年，13歲的七、八年級學生的數學成績下降了14個百分點，是自1990年代以來從未有過的低水平。

蓋茲在文章中說，數學表現是未來成功的「強力指標」，並分享了他與前妻梅琳達共同創立的慈善組織「蓋茲基金會」如何致力數學教育，以更好地滿足學生的需求。

找到高薪工作的大學畢業生，通常主修需要較強數學能力的專業科目。紐約聯邦儲備銀行（New York Federal Reserve）的一份報告指出，許多收入最高的大學畢業生都主修某種形式的工程學，這類學科重視從基本算術到微積分等各種技能。

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