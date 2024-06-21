1分錢硬幣拍出6萬天價 因有這特徵

示意圖。Image by PublicDomainPictures from Pixabay

一枚1909年林肯頭像的1分錢硬幣，今年1月在歷史傳承拍賣 會（Heritage Auctions）上，居然拍出6萬元的天價，何故？

這看來不顯眼的小硬幣，引發37人競相叫價，第一個原因是，它上面印著一個人的名字縮寫：VDB，代表維克托‧大衛‧布倫諾（Victor David Brenner）。這位著名雕刻家、勳章鑄造與石碑刻字專家，是硬幣界的天王巨星，他最著稱的事蹟大概就是設計了林肯頭像的1分錢硬幣。因此，這個響噹噹的名字，即使縮寫，也能讓「作品」身價大漲。

這枚1分錢硬幣身價衝到6萬，另有原因--色澤突出，不是一般的銅色或黑甸甸的棕色，而是飽滿的深紅色。

紅色的林肯像1分硬幣會成為收藏家之間的搶手貨，因為這種色澤的同樣硬幣極為難得看到。一來因為當時出廠的硬幣數目不多，二來鮮紅色澤的硬幣，美國現代史上再也看不到。

稀有的色澤，加上具有布倫諾本人設計的證據，難怪有人願意為這1分錢，付出一大堆錢的代價。

6萬元換得1分錢是天價，卻還不是「天頂」價。2022年「偉大收藏品」（Great Collections）拍賣會上，另一枚同樣1909年林肯像1分錢硬幣，也是布倫諾所設計鑄造，拍出36.5萬元的「天頂價。」同一拍賣會也拍出另四枚1909年到1915年出廠的1分錢硬幣，各賣得10萬元以上天高價紀錄。

想靠硬幣發財，不妨擴大「貨源」，從銀行、電子海灣網路商等碰碰運氣，說不定讓你買到比布倫諾大名與深紅色澤更有潛力的「頂級品」。