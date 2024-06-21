我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1分錢硬幣拍出6萬天價 因有這特徵

成都施工中地鐵站突塌陷 驚現12公尺天坑

1分錢硬幣拍出6萬天價 因有這特徵

記者張聲肇/即時報導
示意圖。Image by PublicDomainPictures from Pixabay
示意圖。Image by PublicDomainPictures from Pixabay

一枚1909年林肯頭像的1分錢硬幣，今年1月在歷史傳承拍賣會（Heritage Auctions）上，居然拍出6萬元的天價，何故？

這看來不顯眼的小硬幣，引發37人競相叫價，第一個原因是，它上面印著一個人的名字縮寫：VDB，代表維克托‧大衛‧布倫諾（Victor David Brenner）。這位著名雕刻家、勳章鑄造與石碑刻字專家，是硬幣界的天王巨星，他最著稱的事蹟大概就是設計了林肯頭像的1分錢硬幣。因此，這個響噹噹的名字，即使縮寫，也能讓「作品」身價大漲。

這枚1分錢硬幣身價衝到6萬，另有原因--色澤突出，不是一般的銅色或黑甸甸的棕色，而是飽滿的深紅色。

紅色的林肯像1分硬幣會成為收藏家之間的搶手貨，因為這種色澤的同樣硬幣極為難得看到。一來因為當時出廠的硬幣數目不多，二來鮮紅色澤的硬幣，美國現代史上再也看不到。

稀有的色澤，加上具有布倫諾本人設計的證據，難怪有人願意為這1分錢，付出一大堆錢的代價。

6萬元換得1分錢是天價，卻還不是「天頂」價。2022年「偉大收藏品」（Great Collections）拍賣會上，另一枚同樣1909年林肯像1分錢硬幣，也是布倫諾所設計鑄造，拍出36.5萬元的「天頂價。」同一拍賣會也拍出另四枚1909年到1915年出廠的1分錢硬幣，各賣得10萬元以上天高價紀錄。

想靠硬幣發財，不妨擴大「貨源」，從銀行、電子海灣網路商等碰碰運氣，說不定讓你買到比布倫諾大名與深紅色澤更有潛力的「頂級品」。

拍賣

上一則

如睡雲端吸溼排汗 涼感枕頭1.6萬人說讚

延伸閱讀

想買二手車 維修技師推薦這六款便宜實惠

想買二手車 維修技師推薦這六款便宜實惠
「我們做的比林肯更多」川普訪底特律教會 尋求非裔選民支持

「我們做的比林肯更多」川普訪底特律教會 尋求非裔選民支持
川普到國會山莊 裴洛西：帶著摧毀民主使命而來

川普到國會山莊 裴洛西：帶著摧毀民主使命而來
重訪曼哈頓

重訪曼哈頓

熱門新聞

不少民眾都會選擇在行李上綁個緞帶或布條之類的，好能更容易在大批行李中找到自己的行李，但根據機場行李搬運人員，這麼做反而可能造成大延遲。(Pexels)

托運行李不要綁上布條 機場員工告訴你原因

2024-06-20 09:15
地中海飲食的特點是烹飪簡單、以植物為主，每餐大量攝取水果、蔬菜、全穀物、豆類和種子，加上些堅果，並特別強調使用特級初榨橄欖油。(Pexels)

想長壽的女性看過來：這種飲食法延壽功用大

2024-06-19 10:02
開冷氣是消暑的辦法之一，但不是唯一辦法。圖為民眾在搬運她新購入的空調。(美聯社)

那麼熱 5招助你不開冷氣也能睡好

2024-06-20 11:01
Image by Erika Varga from Pixabay

適合早餐吃 5種最佳高蛋白質食物

2024-06-18 10:26
女子和丈夫搭飛機時，前座的女童不停朝她們伸舌頭吐口水。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Kevin B）

夫妻搭機遇前座女童不停噴口水 丈夫反應引發網友論戰

2024-06-19 19:50
億萬富豪馬克·庫班（Mark Cuban）。美聯社

他57億賣掉公司後 九成員工成百萬富翁

2024-06-14 11:36

超人氣

更多 >
四血型誰最好賭成性？ 這血型輸光依然堅信「下一把能贏」

四血型誰最好賭成性？ 這血型輸光依然堅信「下一把能贏」
與「潔西」網戀 八旬翁被騙光畢生積蓄…精神崩潰自殺

與「潔西」網戀 八旬翁被騙光畢生積蓄…精神崩潰自殺
陳曉婚後就變了 陳妍希唏噓承認「生日當天才敢說話」

陳曉婚後就變了 陳妍希唏噓承認「生日當天才敢說話」
沒有主角運？楊超越客串「墨雨雲間」美過吳謹言…意外火了

沒有主角運？楊超越客串「墨雨雲間」美過吳謹言…意外火了
華爾街大銀行報告 這行業工作將被AI取代最多

華爾街大銀行報告 這行業工作將被AI取代最多