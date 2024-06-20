照顧過40名寄養兒童 88歲奶奶獲表揚

現年88歲的艾瑪．帕特森(圖右二)在馬里蘭州蒙哥馬利郡共照顧了40多名寄養兒童。(截取自ABC News YouTube)

現年88歲的艾瑪．帕特森(Emma Patterson)，在80年代離開丈夫後，所剩的就是她的職業：寄養母親。

帕特森在接受TODAY.com訪問時表示：「我結婚了很長一段時間，一直努力在尋找自己的出路，因為我一直沒有真正的職業；我曾是一名家庭主婦…且我才剛開始照顧孩子。」

在過去40年裡，這位88歲的老人在馬里蘭州 蒙哥馬利郡(Montgomery County)，共照顧了40多名寄養兒童；一名郡發言人向TODAY.com證實，她是該郡服務時間最長的寄養父母，也是照顧過最多孩子的寄養父母。

發言人指出，帕特森的照顧寄養童生涯中，曾去醫院接過新生兒、同時照顧多名兄弟姐妹或為未成年父母與他們的小孩提供住所。且多年來，她也與其中許多寄養兒童保持聯繫。

帕特森表示：「相信我，這不是為了錢，因為他們沒有給你太多錢來照顧這些孩子；最棒的是我的孩子們都表現得非常出色。」

帕特森目前正在照顧一名今年將從高中畢業的青少年。隨著這位青少年的離開，帕特森也將抱持感恩的心，正式退休 。蒙哥馬利郡郡長艾瑞奇(Marc Elrich)在5月31日，特地向帕特森頒發獎項，以表彰她數十年的服務。

「他們用這種方式認可我，讓我非常感動，」帕特森說，「每次想到這件事都會讓我想哭，因為我們沒做什麼，因為我以為沒人注意到。這只是我想做的事。」

帕特森自己有兩個親生孩子，她表示是從他們有需要幫助的朋友開始，讓她走上了當寄養家庭的路。

帕特森指出：「不知為何，我的孩子總認為我可以解決問題；這是從我孩子一些沒有受到真正照顧的朋友開始。我孩子會把他們帶回家，我則盡力提供一些吃的，讓他們有地方住。我就只是盡我所能，為他們提供一些幫助。」

然後帕特森就成了正式的寄養父母；帕特森說，她的孩子長大後成了企業家和籃球運動員，都是很棒的人。他們的成功證明了她的照顧方式很成功。