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全球知名家庭律師說 離婚原因主要是這2個

編譯周靜芝 / 即時報導
離婚。Image by Steve Buissinne from Pixabay
離婚。Image by Steve Buissinne from Pixabay

如果想留住枕邊人，那麼從今天起就要注意這兩個問題。紐約郵報（New York Post）報導，紐約市知名家庭律師詹姆斯·悉士頓（James Sexton）透露，人們離婚不外兩個主要原因：不忠與金錢。

這位婚姻專家最近在企業家史蒂文·巴特利特（Steven Bartlett）的播客節目「CEO日記」（The Diary of a CEO）中分享了他對婚姻破裂的看法。

悉士頓說，不忠雖然常涉及欺騙，但這只是其中一部分，把離婚歸咎於某一方出軌未免過於簡化。

悉士頓稱，缺乏性往往會導致出軌，男人想要的是更多數量，而女人想要的是更有品質。他說，這與男人比女人更愛看色情片的原因是一樣的。

悉士頓也說明了金錢在婚姻中扮演的微妙角色。他表示，金錢與權力有關，金錢關乎控制、機會、安全感等一大堆其實與金錢無關的事；金錢雖只是用來交易的貨幣，但裡面藏有許多複雜的東西，「多數人對自己與金錢都不夠誠實」。

為避免需要登門求助這位熱門的離婚律師，悉士頓建議夫妻雙方真正「關注」對方。舉例來說，他建議男性經常給另一半寫情書，提醒她們是多麼地被愛與值得被愛的理由。

不過，與幾年前相比，需要悉士頓建議的人似乎變少了。自疫情期間婚禮與約會暫停以來，目前的結婚率不斷在上升，而正式訴請離婚的則有減少趨勢，這顯然是在長期封鎖之後的一個好消息。

但與過去二十年相比，結婚率仍然偏低，維持在每年每千人中約有七到八對，而這還是在離婚率持續走低情況下的數字。2000年離婚率為每年每千人中有4人，而2022年僅2.4人。

專家認為，出現這種現象不僅是因為結束封鎖，而是因疫情所承受的痛苦與當前的社會趨勢，已改變人們建立與處理婚姻關係的方式。

疫情 CEO 紐約市

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