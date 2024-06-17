110億分之一機率 佛州家庭4個女兒都從高中第1名畢業

示意圖。非當事者。Image by Carolyn_Schmidt from Pixabay

佛羅里達州 中部的一個家庭可能創造了歷史，他們家的四個女兒都在高中被任命為畢業生代表，據報導，實現這一成就的機率為110億分之一。

崔西·蘭迪納(Tracey Rendina)的四個女兒分別在不同年份於同一所高中畢業，每個女孩都獲得夢寐以求的學術獎。四個女兒分別是24歲的瑪凱莉、22歲的艾莉莎、20歲的泰勒、18歲的萊莉。

崔西是泰特斯維爾(Titusville)太空人 高中(Astronaut High School)數學系主任，女兒都是該校的學生，在接受福斯數位新聞(Fox News Digital)採訪時，崔西將這一非凡的成就歸功於女兒們「強烈的責任心」。

她和丈夫麥可·蘭迪納(Mike Rendina)從未對女兒施壓來達到這一目標，「我們從來沒有要求她們一定要拿到A，也不會要求她們一定要做到哪些事，我們總是說『盡力就好』」。

大女兒瑪凱莉在高三時被任命為畢業生代表，兩年後，二女兒艾莉莎也成為畢業生代表。

三女兒泰勒接續艾莉莎，在她畢業兩年後同樣成為畢業生代表。

崔西透露，當時她認為小女兒萊莉內心應該感受到一些壓力。

她和麥可希望孩子知道，無論他們經歷成功或失敗，爸爸媽媽永遠在她們身邊。

最終，當萊莉在2024年被正式任命為畢業生代表時，她感到非常欣慰。

即使是姊姊們也有如釋重負的感覺，因為她們很清楚要獲得這一頭銜有多麼不容易。

崔西發現，灌輸獨立精神和強烈的責任心，對於幫助四個女兒找到平衡和獲得成就方面發揮了作用，「到了某個時刻，你必須為自己負責。」

當其中一個女兒準備上大學時，另一個女兒已經畢業並將踏入職場，所有女孩都處於人生的新階段。

崔西想告訴女兒：「這世界就是你們盡情發揮的舞台。走出去，做個了不起的人，善用一切可利用的東西。去做自己，享受世界為妳準備的一切。」