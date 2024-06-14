樂觀有助長壽 我能學會樂觀嗎？

哈佛大學博士後研究員古賀林（Hayami Koga，圖）表示，樂觀一般被定義為「期待有好事發生，或相信未來是美好的，因為個人可以掌控重要事物的結果」。美聯社

樂觀雖無法治百病，但數十年來有大量研究顯示，積極的人生觀確實與良好的健康有關。

美聯社報導，哈佛大學 博士後研究員古賀林（Hayami Koga）表示，樂觀一般被定義為「期待有好事發生，或相信未來是美好的，因為個人可以掌控重要事物的結果」。

古賀林是2022年一項研究的主要作者，該研究發現樂觀與壽命延長、活過90歲的機率增加大有關係。今年5月發表在「美國醫學會雜誌-精神病學」（JAMA Psychiatry）的另一項針對5930名停經婦女進行為期6年的研究中，她與團隊發現，樂觀者隨著年齡的增長，普遍都能保持較好的身體機能。

古賀林表示，樂觀的人更有可能活得更健康，有更健康的生活習慣、吃得更健康、更經常運動。

我能學會樂觀嗎？

紐約大學 精神病學臨床助理教授、「實用樂觀主義」（Practical Optimism）一書作者蘇·巴爾馬（Sue Varma）指出，有些人生來就比較樂觀，但這是可以學習的。她說，學會樂觀，可以提高生活滿意度、減輕焦慮；即使天生不具備凡事往好處想的樂觀性格，也可以學習一些技巧。

她表示，首先要注意自己如何面對不確定的事，是傾向於擔心，還是會預設最壞情況？她建議，嘗試以客觀的方式換個想法：還有一線希望嗎？這是個需要解決的問題，還是需要接受的事實？巴爾馬的論述是建立在「正向心理學之父」馬汀·塞利格曼（Martin Seligman）的研究基礎上。

試著設想最好的結果，以及一步步實現目標的途徑；巴爾馬會要求她的客戶詳細描述解決問題的途徑，並鼓勵他們沈浸在日後成功的喜悅中。她說，這樣就是以事情已順利解決的態度來面對每一天與生活，會感覺更主動、更積極、更有韌性，更經得起挫折與考驗。

找到努力目標也有幫助，當志工會有所收穫，但對於騰不出時間的人，巴爾馬建議嘗試調整工作中的角色，使之更符合個人興趣；最簡單的方法是，當個愛熱鬧的人，邀同事一起出遊。或是嘗試擁有一項技能，無論是運動、樂器、語言還是編織、下棋等嗜好，都能防止陷入負面情緒與思考。

巴爾馬指出，即使採取了這些方法與其他干預措施，要改變心態也非易事，但只要去做就會有幫助。她說，這是一套方法，也是一種心態，必須每天在腦中反覆練習。