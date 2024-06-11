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原是底特律凋落的象徵 福特讓密西根中央火車站起死回生

編譯莊瑞萌／即時報導
福特汽車(Ford Motor)投入鉅資，花了六年重新打造底特律已廢棄的密西根中央車站(Michigan Central Station)，透過活化舊建築，讓原本的汽車之都再現昔日光榮。美聯社
福特汽車(Ford Motor)投入鉅資，花了六年重新打造底特律已廢棄的密西根中央車站(Michigan Central Station)，透過活化舊建築，讓原本的汽車之都再現昔日光榮。美聯社

福特汽車(Ford Motor)投入鉅資，花了六年重新打造底特律已廢棄的密西根中央車站(Michigan Central Station)，透過活化舊建築，讓原本的汽車之都再現昔日光榮。

美聯社報導，原本廢棄多年的密西根中央車站，目前是福特汽車公司的新家以及佔地30英畝的車輛創新區的中心，該大樓的首位租戶、谷歌的Code Next底特律電腦科學教育計畫預計6月下旬搬入。底特律地區商會主席巴魯阿(Sandy Baruah)說，「將曾是城市污點的東西轉變成極具吸引力的地標，並使其成為支柱而非累贅，是非常了不起的成就。」

密西根中央車站在2010年時內部呈現。美聯社
密西根中央車站在2010年時內部呈現。美聯社

這項活化工作是福特投資超過9億元計畫的一部分，目的是創造一個孕育與開發新的交通及行動想法的地點。

福特執行董事長比爾·福特(Bill Ford)受訪時表示，「我一直希望這項計畫能觸發推動城市與我們產業協力繼續前進。我們花了很多心力才有這些成果，過程充滿了努力與心酸故事。」

密西根中央車站在2024年內部裝潢。美聯社
密西根中央車站在2024年內部裝潢。美聯社

密西根中央鐵路公司在1908年左右開始在底特律最早的社區科克敦(Corktown)購置土地用於建設新車站。密西根中央車站在1913年底啟用，但隨著飛機等運輸工具興起，以及越來越多的美國人選擇州際公路後，搭乘火車行經密西根中央車站的人數逐漸下降，1988年最後一班火車駛離後，外觀雄偉的密西根中央車站也成為底特律衰落的象徵。

由於之前的經營者並未將重建承諾付諸實行，2018年福特宣布收購這座18層高的大樓與相鄰建物，作為其打造一個超過100萬平方英尺、專屬自駕車的園區的一部分。福特執行長法利(Jim Farley)說，「這裡將有許多創新活動，公司未來將在這裡投入許多發展。」這項計畫預計將帶來數千個與科技相關的就業機會，餐飲、飯店與其他服務業也已開始進駐科克敦與附近地區。

就在車站的重新開放之際，底特律也正從笑柄轉化為全國焦點，而且當地現已成為會議和會展舉辦之地。底特律市長達根(Mike Duggan)就說，「我等這一天已經40年了，底特律的老居民也是，這是非常特別的一天。」

密西根中央車站入口處。美聯社
密西根中央車站入口處。美聯社

中央車站 自駕車 就業

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