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理財專家也犯錯 這是他們後悔的4種購買與投資

嫌他致富方式太「乏味」 馬斯克不是巴菲特的粉絲

編譯周靜芝 / 即時報導
特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）。路透
特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）。路透

他曾單挑Meta創辦人查克柏格（Mark Zuckerberg）進行鐵籠格鬥，抨擊企業家庫班（Mark Cuban），嘲笑微軟創辦人蓋茲（Bill Gates）的外表；因此，特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）對全世界最知名的億萬富豪之一巴菲特（Warren Buffett）當然也有話要說。

理財網站Money Wise報導，馬斯克在播客節目The Joe Rogan Experience中坦承他不是巴菲特的最大粉絲。他說，巴菲特做了很多資本配置工作，讀了許多公司的年度報告及所有會計帳目，「這真的太乏味了」。

2018年，在特斯拉的財報電話會議上，馬斯克還把巴菲特關於企業須具備永續競爭優勢的原則形容為「沒有說服力」。

巴菲特說過，對他而言，最重要的是弄清楚一個公司周圍有多大的「護城河」（moat）；他指的是擁有其他公司難與之匹敵的優勢。馬斯克表示，這個理論其實站不住腳，從某種老派、退化的角度來看或許還不錯，但如果抵禦外力入侵的唯一武器是護城河，那麼將撐不了多久；重要的是創新的腳步，這才是決定競爭力的根本要素。

當被問及此事，巴菲特回應說，當然企業應該不斷努力改善、捍衛自己的「護城河」；馬斯克可能在某些領域呼風喚雨，但他不認為馬斯克會以為可以輕易贏得一切。

平心而論，製造火箭、植入腦晶片與生產電動車，確實比整天翻閱財報要有趣得多；不過，也有證據顯示，普通投資人遵循巴菲特「乏味」的投資方法，最終可獲得不錯的報酬。

巴菲特可能不會對馬斯克的言論感到不快，因為分析公司基本面以及關注不那麼浮華、沒那麼令人興奮的行業正是他投資風格的核心。巴菲特並非唯一採取這種做法的人，另一位知名投資者索羅斯（George Soros）曾說過，如果將投資視為娛樂，若玩得很開心，很可能便賺不到錢，「好的投資是乏味的」。

巴菲特所提倡的價值投資，主要是尋找被低估與忽視的公司；他的遊戲規則著重於尋找能有穩定現金流、業績可預期的優質企業，而非追逐創新或高風險的公司。

億萬富豪之一巴菲特（Warren Buffett）。美聯社
億萬富豪之一巴菲特（Warren Buffett）。美聯社

巴菲特 馬斯克 投資

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