成軍75年 紐約市芭蕾舞團年華漸老 亟需新血觀眾

紐約市芭蕾舞團藝術總監的斯塔福德(Jonathan Stafford，後)與惠蘭(Wendy Whelan，前)就致力於吸引更多年輕觀眾，好確保舞團長期的發展健康，並進一步守護這個有數百年歷史的藝術形式。美聯社

紐約市 芭蕾舞團(New York City Ballet)是世界著名的頂尖芭蕾團，在1948年由喬治．巴蘭奇(George Balanchine)成立；而這個高齡75歲的舞團，如今急需吸引新血觀眾的青睞。

在過去五年擔任紐約市芭蕾舞團藝術總監的斯塔福德(Jonathan Stafford)與惠蘭(Wendy Whelan)就致力於吸引更多年輕觀眾，好確保舞團長期的發展健康，並進一步守護這個有數百年歷史的藝術形式。斯塔福德與惠蘭兩人都曾是喬治．巴蘭奇旗下的舞者。

而兩人的努力也似乎有所收穫，在過去五年內帶來了明顯轉變；根據美聯社(Associated Pre數據，2023年53%的購票者年齡在50歲以下，其中人數最多的年齡層為30多歲，且是十年來占比最高。而在五年前的2018年，50歲以下的購票者占了41%，而人數最多的年齡層則是落在60多歲者。

而紐約市芭蕾舞團能成功吸引年輕觀眾，尤其是30歲以下的年輕人，其中一個主要因素就是價格實惠，同時還會舉行像是演出後招待會等針對年輕專業人士的晚會。此外，舞團還與擁有許多年輕粉絲的視覺和音樂藝術家合作，像是音樂家Solange，就在2022年接受23歲編舞家雷森(Gianna Reisen)的委託，為一部芭蕾舞劇配樂。

斯塔福德與惠蘭在採訪中指出，與Solange的合作是一個很重要的時刻；惠蘭說：「我們每場演出都售罄。」斯塔福德指出，更重要的，是有約70%的購票者是新觀眾。

舞團執行總監布朗(Katherine Brown)表示，舞團同時也進行了考察，大幅降低某些座位的價格，並成功看到這些座位被填滿；另外，舞團的「30-for-30」計畫，讓30歲以下的觀眾可以只花30元就買到劇場內任何座位。布朗指出，這成功讓舞團會員從疫情 前被迫停擺最後一季的1800人，增加到了現在的1萬4000人。