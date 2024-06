腫瘤科醫生：臨終前最常說的是這4句話

普立茲新聞獎(Pulitzer Prizes)作家兼腫瘤學家慕克吉(Siddhartha Mukherjee)。美聯社

每個人的一生都不同,但根據普立茲新聞獎(Pulitzer Prizes)作家兼腫瘤 學家慕克吉(Siddhartha Mukherjee),多數人臨終前都會說出相似的四句話。

慕克吉日前在賓州大學(University of Pennsylvania)的畢業典禮演講中說,這四句話都為活出一個充實且成功的一生,提供了重要的教訓;他說:「我所遇到的每個臨終者,都有四個要求。」

這四句話分別是

-我想告訴你,我愛你

-我想告訴你,我原諒你

-你願意告訴我,你愛我嗎?

-你願意原諒我嗎?

這位在2011年獲得普立茲非小說獎「萬病之王:一部癌症 的傳記,以及我們與它搏鬥的故事」(The Emperor of All Maladies: A Biography of Cancer)的作者慕克吉表示,知道自己大限已到的人,常常會以不同的方式,表達出以上個四句子,這顯示他們等到為時已晚了,才對其他人表達出感激,或糾正自己在人際關係中的錯誤。

慕克吉解釋,這些人一輩子心懷怨恨,生活在許多未解的罪惡感中,或多年來都害怕暴露自己的脆弱。神經行為科學家彭伯西(J. Kim Penberthy)在一篇2022年部落客文章中說到,因此而來的悔恨、壓力和心理健康狀況的不佳,甚至是荷爾蒙和免疫失調,都會阻礙你的個人和職業發展。

慕克吉說,「我們一生需要愛與寬恕,定會經歷死亡與轉變,遲遲不表達該說出口的話,只是拖延無法避免的事。」他並表示年輕人應該「認真看待這一點。你們生活在一個愛和寬恕變得毫無意義且是陳腔濫調的世界裡…人們已學會去嘲笑這些話語了。」

要承認自己曾經冤枉或傷害了某人的事實,並不容易。但你可以試著根據哈佛大學 定量社會科學社會人格心理學家考登(Richard Cowden)所建議的以下四個步驟:

-為自身行為負責

-允許自己表現出像是悔恨和內疚等負面情緒

-真誠地道歉並盡力彌補

-吸取經驗並繼續前進