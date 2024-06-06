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腫瘤科醫生：臨終前最常說的是這4句話

編譯尤寶琪／即時報導
普立茲新聞獎(Pulitzer Prizes)作家兼腫瘤學家慕克吉(Siddhartha Mukherjee)。美聯社
普立茲新聞獎(Pulitzer Prizes)作家兼腫瘤學家慕克吉(Siddhartha Mukherjee)。美聯社

每個人的一生都不同，但根據普立茲新聞獎(Pulitzer Prizes)作家兼腫瘤學家慕克吉(Siddhartha Mukherjee)，多數人臨終前都會說出相似的四句話。

慕克吉日前在賓州大學(University of Pennsylvania)的畢業典禮演講中說，這四句話都為活出一個充實且成功的一生，提供了重要的教訓；他說：「我所遇到的每個臨終者，都有四個要求。」

這四句話分別是

－我想告訴你，我愛你

－我想告訴你，我原諒你

－你願意告訴我，你愛我嗎？

－你願意原諒我嗎？

這位在2011年獲得普立茲非小說獎「萬病之王：一部癌症的傳記，以及我們與它搏鬥的故事」(The Emperor of All Maladies: A Biography of Cancer)的作者慕克吉表示，知道自己大限已到的人，常常會以不同的方式，表達出以上個四句子，這顯示他們等到為時已晚了，才對其他人表達出感激，或糾正自己在人際關係中的錯誤。

慕克吉解釋，這些人一輩子心懷怨恨，生活在許多未解的罪惡感中，或多年來都害怕暴露自己的脆弱。神經行為科學家彭伯西(J. Kim Penberthy)在一篇2022年部落客文章中說到，因此而來的悔恨、壓力和心理健康狀況的不佳，甚至是荷爾蒙和免疫失調，都會阻礙你的個人和職業發展。

慕克吉說，「我們一生需要愛與寬恕，定會經歷死亡與轉變，遲遲不表達該說出口的話，只是拖延無法避免的事。」他並表示年輕人應該「認真看待這一點。你們生活在一個愛和寬恕變得毫無意義且是陳腔濫調的世界裡…人們已學會去嘲笑這些話語了。」

要承認自己曾經冤枉或傷害了某人的事實，並不容易。但你可以試著根據哈佛大學定量社會科學社會人格心理學家考登(Richard Cowden)所建議的以下四個步驟：

－為自身行為負責

－允許自己表現出像是悔恨和內疚等負面情緒

－真誠地道歉並盡力彌補

－吸取經驗並繼續前進

癌症 哈佛大學 腫瘤

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