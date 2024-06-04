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辦完父親後事立刻參加畢典 高中生演講博得滿堂熱淚

編譯廖振堯／即時報導
示意圖。Image by Carolyn_S from Pixabay
示意圖。Image by Carolyn_S from Pixabay

德州Farmers Branch大學預修高中(Early College High School)畢業生哈季奇(Alem Hadzic)來說，參加畢業典禮可能是件異常艱難的事，因為當天早上是他剛過世父親的葬禮。但成績優秀、代表畢業生致詞的哈季奇並未退卻、勇於上台演講，即使脫稿但真情流露，最後博得全場觀眾熱淚和掌聲。

早安美國(Good Morning America)報導，哈季奇的父親一月份被診斷出胰腺癌，與病魔爭鬥數月後於5月15日去世。哈季奇16日早上安葬父親，接著開車和他妹妹一起去參加畢業典禮。

影片來源：youtube/ABC News

哈季奇說當天是非常艱難的一天，他在上台演講前渾身發抖，明明知道自己要說什麼卻不知道該怎麼說出口。「我認為大家看得出我不對勁，因為我非常沉默，他們試圖和我說話但我只是把他們打發走。」當他脫離演講稿時大腦一片空白、口吐心內話，「我真的差點崩潰了，但當我看向觀眾，我看到他們被我說的話感動、他們和我有感同身受，突然間我不再感到那麼孤獨，那一刻我知道我能度過難關。」

他對台下師生演說時，回憶和父親有著非常親密的關係，一同度過許多時光，尤其是一起觀看他們最愛的達拉斯獨行俠(Dallas Mavericks)職籃比賽。「我還是個孩子的時候總是和他一起看籃球，這是我最喜歡的事情之一。這也是我在他去世前和他一起做的最後一件事。」

哈季奇沒有向太多人透露他父親罹癌的事，但現在人已逝世，他想跟更多人分享父親的故事，以激勵他的同儕發掘人生目標。哈季奇說不能讓父親為他努力的一切付諸流水，這就是他為什麼要上大學，「我會每天每小時都為他奮鬥。我想鼓勵每個人都像我一樣，即使他們沒有失去親人。做就對了，為你所愛的人達成目標，因為那些人是最希望你成功的人。」

德州

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