法國發行香味郵票 刮一刮就有法國麵包香味

法國郵政(La Poste)。路透

隨著2024年巴黎奧運 僅剩兩多月，法國政府發行了一款有香味的郵票，只要用手刮一刮，就會傳出法國麵包的香味，預計要藉此來籌集大量資金。

法國郵政 (La Poste)在5月中旬宣布了這款郵票，要向這個具代表性的法國食品致敬，並稱法式長棍麵包(baguette)是「我們日常生活的麵包、美食的象徵、文化的寶石」。

法國郵政在宣布新郵票的新聞稿中表示：「法國麵包是文化和習俗的承載者，深植於法國人的日常生活中。它代表了一種儀式，每日前往的麵包店，每一家深根當地的本土商家，每日吸引1200萬消費者，每年製作出的60億根法國麵包，全都證實了它在法國文化中的代表性地位。法國麵包超越國界，成為國際性代表。」

根據法國郵政，這張紀念郵票是由法國藝術家亨伯特-巴塞特(Stephanie Humbert-Bassett)繪製，郵票上畫了一條被藍白紅國旗色絲帶綁著的法國麵包；郵票僅在法國出售，價格為1.96歐元(約2.14元)，但可用於國際郵件；一張郵票可寄送一封重量不超過20克的信件，兩張則可寄送重量不超過100克的信件。

法國郵政表示：「這項手工技藝以及其文化，已被列入聯合國 教科文組織非物質文化遺產，證明了其影響力，並確立其作為烘焙工藝大使的地位。」

如果你想要入手一份這款特殊紀念郵票，那最好趕緊動手，因為第一批預計只會印製59萬4000枚，可法國預計在今年夏天迎來大批前來參加7月27日開跑的巴黎奧運的遊客，屆時想搶購這款郵票，可能就沒那麼容易了。

法國麵包材料簡單，僅由麵粉、水、鹽和酵母組成。根據法國郵政：「看似簡單的原料，揭露了製造的複雜性：原料的調配與秤重、揉捏、發酵、分割、鬆弛、成型和烘焙。許多由麵包師傅掌握的細微步驟，都是代代相傳的獨有技術。」

這款刮擦郵票，已於17日發行與發售。