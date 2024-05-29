粉絲熱愛收藏 「美好時光」水滴娃娃創作者布契爾去世

水滴娃娃的天使系列。本報檔案照片

美國藝術家山姆·布契爾（Sam Butcher）所打造的「美好時光」（Precious Moments）陶瓷玩偶，創作出天使般的水滴娃娃，是許多人喜愛的擺飾。美聯社報導，布契爾甫於5月20日過世，享年85歲。

該公司在臉書 上發布消息稱，布契爾是20日稍早在家人的陪伴下離世；貼文指他一生的使命是「與世人分享上帝愛的禮物」，但未說明其死因與其他細節。

布契爾一些以基督教為主題的陶瓷娃娃，描繪了聖經內容或正在祈禱的兒童，甚至吸引粉絲收藏多達數百件，但卻被藝評論家嘲諷為庸俗之作。

布契爾從小喜歡畫圖，在兒童事工電視節目中邊畫、邊講述聖經故事，開始受到矚目。根據網路上的訃聞，此一經歷促使布契爾在1974年共同創辦一家公司，並以聖經人物「約拿單與大衛」（Jonathan & David）命名。

早期的產品以賀卡為主，過了數年，這些繪畫變成立體的陶瓷雕塑。幾十年來，布契爾創作了數千件作品，粉絲們每年都會湧向位於密蘇里州 迦太基（Carthage）的美好時光主題公園（Precious Moments Inspiration Park）以及美好時光禮拜堂（Precious Moments Chapel）參觀。

布契爾建造這座粉彩畫、非宗派教會「綠洲」的靈感，來自1983年在羅馬參觀西斯汀禮拜堂所受到的啟發；其中包括84幅聖經壁畫，佔地面積超過5000平方英尺。

禮拜堂負責人兼好友布拉德斯（Joette Blades）表示，布契爾是位才華洋溢的藝術家，但他從不炫耀自己的才華，總是說這是上帝賜予他的禮物，把所有榮耀都歸給上帝。