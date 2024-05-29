我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

魯比歐以退為進默默努力 爭取出任川普副手

矽谷工程師殺妻凶宅 上市9天售出 買家加價20萬元

粉絲熱愛收藏 「美好時光」水滴娃娃創作者布契爾去世

編譯周靜芝 / 即時報導
水滴娃娃的天使系列。本報檔案照片
水滴娃娃的天使系列。本報檔案照片

美國藝術家山姆·布契爾（Sam Butcher）所打造的「美好時光」（Precious Moments）陶瓷玩偶，創作出天使般的水滴娃娃，是許多人喜愛的擺飾。美聯社報導，布契爾甫於5月20日過世，享年85歲。

該公司在臉書上發布消息稱，布契爾是20日稍早在家人的陪伴下離世；貼文指他一生的使命是「與世人分享上帝愛的禮物」，但未說明其死因與其他細節。

布契爾一些以基督教為主題的陶瓷娃娃，描繪了聖經內容或正在祈禱的兒童，甚至吸引粉絲收藏多達數百件，但卻被藝評論家嘲諷為庸俗之作。

布契爾從小喜歡畫圖，在兒童事工電視節目中邊畫、邊講述聖經故事，開始受到矚目。根據網路上的訃聞，此一經歷促使布契爾在1974年共同創辦一家公司，並以聖經人物「約拿單與大衛」（Jonathan & David）命名。

早期的產品以賀卡為主，過了數年，這些繪畫變成立體的陶瓷雕塑。幾十年來，布契爾創作了數千件作品，粉絲們每年都會湧向位於密蘇里州迦太基（Carthage）的美好時光主題公園（Precious Moments Inspiration Park）以及美好時光禮拜堂（Precious Moments Chapel）參觀。

布契爾建造這座粉彩畫、非宗派教會「綠洲」的靈感，來自1983年在羅馬參觀西斯汀禮拜堂所受到的啟發；其中包括84幅聖經壁畫，佔地面積超過5000平方英尺。

禮拜堂負責人兼好友布拉德斯（Joette Blades）表示，布契爾是位才華洋溢的藝術家，但他從不炫耀自己的才華，總是說這是上帝賜予他的禮物，把所有榮耀都歸給上帝。

密蘇里州 臉書

上一則

平價超市花朵創造奢華質感

延伸閱讀

亞洲流行音樂家黃國倫，本週五 生命故事分享

亞洲流行音樂家黃國倫，本週五 生命故事分享
林志穎同框周慧敏 對比30年前真面貌網驚：不可能

林志穎同框周慧敏 對比30年前真面貌網驚：不可能
藍色多瑙河

藍色多瑙河
羅康納現身世報園遊會 簽名連署挺台灣參與WHA

羅康納現身世報園遊會 簽名連署挺台灣參與WHA

熱門新聞

連鎖零售巨子沃爾瑪(Walmart)表示，速食價格不斷上漲，越來越多人轉而選購超市的食品雜貨，帶來商機。歐新社

外食貴4倍 民眾在家做飯讓這家超市賺錢

2024-05-23 09:18
維生素D。美聯社

50歲後 你可能需要的3種補品

2024-05-23 09:48
白飯。Image by Spencer Wing from Pixabay

3個原因 剩飯加熱要小心

2024-05-23 10:25
示意圖。Image by Brett Hondow from Pixabay

田間一抹金光 肯州農夫發現700枚內戰時期金銀幣

2024-05-22 13:36
一般家庭主婦多喜歡用不沾鍋烹調，使用起來方便又好清洗，但也有不少人是不鏽鋼鍋或是鑄鐵鍋的擁護者。(圖擷自臉書「家常菜」)

不沾鍋打入冷宮 他讚用這鍋具料理好吃「用過回不去」

2024-05-21 20:30
Image by nattanan kanchanaprat from Pixabay

地稅2年漲8倍 只領社安金的蒙大拿老人工作只為付稅

2024-05-28 11:28

超人氣

更多 >
四血型如何掌握天降機會 O型該謹慎思考、這血型就是想太多

四血型如何掌握天降機會 O型該謹慎思考、這血型就是想太多
他在25年前預測道指4萬點被嘲笑 如今他再預言股市…

他在25年前預測道指4萬點被嘲笑 如今他再預言股市…
海上噩夢 全球最大郵輪才出發 乘客跳船身亡

海上噩夢 全球最大郵輪才出發 乘客跳船身亡
當心這三種性格 特別容易「孤獨終老」

當心這三種性格 特別容易「孤獨終老」
拜登父子秘密會見華信主管劉亞東 證據曝光

拜登父子秘密會見華信主管劉亞東 證據曝光