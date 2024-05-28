她贏波士頓馬拉松10年未拿到獎金 1陌生人自掏腰包送獎金

在2018年波士頓馬拉松比賽中，黛巴(Buzunesh Deba)領先。路透

2014年波士頓馬拉松 遞補冠軍黛巴(Buzunesh Deba)時隔十年未領到官方發放的10萬元獎金，本月收到波馬粉絲自掏腰包發給她的7萬5000元支票 。

華爾街日報(WSJ)報導，2014年波馬冠軍傑普圖(Rita Jeptoo)因服用興奮劑，冠軍頭銜被褫奪，當年獲得亞軍的黛巴因此遞補冠軍，獎金不僅多出7萬5000元，另有打破女子紀錄的2萬5000元獎金。

黛巴原以為這是她跑步生涯中的高光時刻，也是最賺錢的契機，孰料波士頓體育協會(Boston Athletic Association, BAA)遲未付款。

今年5月，黛巴終於收到一張7萬5000元的支票，但它並非來自BAA，而是一位陌生人。

費城商人、波士頓馬拉松粉絲蓋耶(Doug Guyer)，4月讀到WSJ報導BAA時隔多年仍未發獎金給黛巴後，自掏腰包付「獎金」給黛巴。

BAA告訴黛巴，BAA仍在向肯亞選手傑普圖追討這筆錢，之後才會付款給她。

蓋耶認為BAA的理由無法接受，遂先開給黛巴一張7萬5000元的支票，並表示若BAA仍不發給她2萬5000元的獎金，他會考慮再寄一張2萬5000元的支票給她。

來自衣索比亞的黛巴在她與丈夫及兩個年幼的孩子同住的布朗士自家公寓，透過視訊接受WSJ記者訪問時拭淚說道，「對我們而言，這是個奇蹟；這是改變生活的鉅款，我們已經等超久了。」

36歲的黛巴說，這筆錢會用在孩子身上，並資助她重返精英操場；她沒有贊助商，只能自費購買所需裝備。

BAA發給WSJ的電郵表示，BAA正依照運動賽事組織規範追討獎金，最終會還給黛巴等守規矩的參賽者「公平、公正的結果」。

但蓋耶認為表示，BAA要先追回獎金才發獎金的說詞，純屬「荒謬推託」。