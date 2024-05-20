龍捲風中父母受困 9歲童跑一哩路單獨求救

奧克拉荷馬州一棟遭龍捲風襲擊的平房。(歐新社)

造成4死的EF-4龍捲風 4月底席捲奧克拉荷馬州 ，一名9歲男孩風災來襲時單獨一人跑了1哩多路程向人求救、幫父母脫困，勇敢行為受讚揚。

這名男孩是布蘭森 ．貝克(Branson Baker)，他接受ABC新聞(ABC News)採訪，回述4月27日與父母親貝克夫婦(Wayne and Lindy Baker)在迪克森鎮(Dickson)遇到惡劣天氣的經歷；他說，「我真的非常非常害怕。」

貝克一家當時為了逃生，開車前往朋友家的防風地窖。

貝克先生說，他們當時幾乎可以在距離一、二哩的範圍內看到龍捲風，但後來轉身時，龍捲風也轉向了。

奧克拉荷馬州州長斯蒂特(Kevin Stitt)表示，這場風暴至少在該州造成四人死亡。

龍捲風將一棵樹連根拔起，擊中貝克家的卡車並困住貝克夫婦兩人，布蘭森當時設法脫身，獨自一人跑了1哩多尋求幫助。

布蘭森描述當他動身跑去尋求協助之前，他對受困的父母親說：「不要死！」

貝克先生補充說，布蘭森很快就採取行動；他認為，對於一個9歲男孩來說，這樣的表現非常勇敢，即使是成人，也沒有多少人會這麼做。

貝克家的卡車被樹擊中時，貝克先生的兄弟強尼．貝克(Johnny Baker)正與家人通電話，他說，大約那時候，開始聽到玻璃上有叮噹聲，像冰雹，然後轟隆隆。再來電話就沒聲音了，他和妻子趕到現場，妻子撥打 911。

貝克先生背、頸和手臂受傷，正在恢復，貝克太太仍住院。

貝克夫婦受困負傷後隔天，9歲的布蘭森參加一場棒球比賽表現出色，他說，這一切都是為了他的媽媽和爸爸。