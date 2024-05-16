沉重積雪會引發地震嗎？新研究指出有關聯

圖為2021年1月8日在日本東北部的橫手市火車站附近，車輛行駛在積雪的道路上。美聯社

8日刊在最新「科學進展」(Science Advances)的研究指出，日本 能登半島2020年後半年以來發生數千次地震 ，引起學者們好奇，想了解太沉重的積雪是否會引發密集地震，研究後指出，兩者之間可能有關，這也是第一篇研究，指出天氣或氣候變遷 與地震活動的關聯。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，研究作者之一、麻省理工學院地球、大氣及行星科學助理教授法蘭克(William Frank)指出，當年大量降雪事件，似乎與那批大地震有關聯，世人不應忘記，氣候本身對地球深處張力狀態的改變，其實扮有角色，而引發地震。

研究成果並未指出氣候或天氣變遷直接導致地震，而是認為某地區地震的頻率，可能因地表以下水的流動方式而有增減，還有地表積雪重量施加的壓力。

美國地質學會(United States Geological Society)地球物理學者薛利(David Shelly)表示，這篇研究挑起有趣問題，但還要做更多研究，才能證實其所得。

薛利表示，新研究指出的是：繼那段時候的降雪，地震頻率似乎開始累積，這項觀察很微妙，但尚無法確定。只是，薛利認為其他地震學者對這項研究會很感興趣；他指出，這是第一篇論文指出地震應該有環境因素。

這篇研究的對象是日本能登半島的數千次地震；能登半島位在東京西北的日本海濱。2021年大雪之後，該地區地震頻率大幅增加，每天記錄到幾百次。法蘭克表示，日本民眾注意到下雪之後，相形之前，該區域地震次數以十倍增加。

那批地震之中，規模最大的是2021年1月1日當天那次，規模達7.5；日本紅十字會表示，主震造成240多人喪生。

法蘭克指出，那次地震成群發生，相形一般的餘震序列很異常；統計學上的地震特徵，是由其他因素驅動的。於是他與論文其他作者，拿能登半島地震形態，與一個地表下孔洞間的壓力模型相對比。模型講述說，地表以上的因素改變地表下岩石之間的壓力，例如季節性海平面變化、大氣壓力上下波動，還有豪雨及大雪事件。結論指出，能登半島上大雪的重量，增加地下孔洞內的壓力。大雪累積、融化，重量增減，會讓此前存在的地震斷層失去穩定。