35年前拍攝WORD操作示範影片 成YouTube催眠神器 點閱率破300萬

示意圖。Image by WOKANDAPIX from Pixabay

佛羅里達州一名退休 人員年輕時錄製的微軟文字(Microsoft Word)教學影片，以號稱史上最無聊的影片重新在YouTube 上架，竟意外成為網友助眠神器，點閱率累計超過300萬次。

根據每日郵報(Daily Mail)報導，佛州奧蒙德比奇(Ormond Beach)退休族史密斯(Randy Smith)1989年任職行銷公司的銷售員，錄製一支兩小時Microsoft Word教學影片，沒想到會成為網路發燒影片。

影片來源：youtube/Whamtan

去年年底，說話輕聲細語的史密斯收到陌生人簡訊，感謝他的影片幫助入睡，令他不敢置信：「我不知道對Microsoft Word不感興趣的人為何觀看，尤其如此老舊的版本。」

報導指出，2014年4月史密斯教學影片上傳至YouTube個人頻道Whamtan，並命名為「史上最無聊影片」，10年來累計點閱率高達319萬次，有超過1萬條評論，不過影片大受歡迎的原因並非是網友想要學習Word系統，而是助眠效果神速。

有網友坦承：「我數不清這支影片幫助我入睡的次數，但是很感謝影片上架。」另一位網友表示：「我在搜尋最無聊的助眠影片，現在是凌晨5時，但早上9時我還有線上課程。」甚至有網友分享自身經驗表示：「若想要迎接真正的挑戰，請改用0.25倍慢速度觀看。」

還有網友發現影片中，史密斯坐在鏡頭前侃侃而談，長達兩小時完全沒吃螺絲，不禁讚嘆：「他的技術比我們好太多了，不可思議。」其他網友也表示認同：「這個人值得我們花點時間觀看他說明Word操作方法，完全沒有經過任何剪接或編輯。」

有網友指出：「1989年我還是個青少年，可以向大家保證，我們對無聊的定義和現在非常不同。」並補充道：「當你告訴孫子使用谷歌(google)搜尋，在他們和機器人聊天前，肯定先笑你太落伍。」

YouTube網紅詹姆斯(Jesy James)去年11月為該影片追加後續內容，由史密斯本人提供的「提高自尊的10個步驟」影片，詹姆斯坦承：「這位傳奇人物史密斯就是我父親，影片造成轟動讓他深感高興，所以送給我這些磁帶，希望為喜歡原始影片的網友帶來更多樂趣。」