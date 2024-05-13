破俄州紀錄 15歲女孩釣到101磅鲶魚

圖為密西西比州的Eugene Cronley在2022年4月7日在捕獲的131磅（59.4公斤）重的藍鯰(blue catfish)魚。美聯社

俄亥俄州 15歲女孩帕克(Jaylynn Parker)日前捕獲重達101.11磅的藍鯰(blue catfish)，經專業機構證實創下該州紀錄，取代2009年的96磅原紀錄保持者。

這尾藍鯰4月17日在位於克萊蒙郡(Clermont County)新里奇蒙(New Richmon)的俄亥俄河(Ohio River)被捕獲。專業組織證實那是俄州迄今所發現的最大藍鯰。

最新捕獲的101.11磅藍鯰取刷新了「俄亥俄州戶外作家協會」(Outdoor Writers of Ohio)的魚類世界紀錄；原紀錄保持者是威廉斯堡(Williamsburg)羅爾夫 (Chris Rolph) 2009 年從俄亥俄河捕獲的96磅藍鯰。

帕克捕獲的藍鯰與羅爾夫十幾年前捕獲的藍鯰置於同一磅秤上秤重。

羅爾夫捕獲的藍鯰並非按照規則由野生動物生物學家親自檢測 ，而是透過照片來辨識，15歲帕克所捕獲的藍鯰也是如此辨識。

事實證明，每一隻藍鯰沒有太多相似之處，照片可算令人信服的證明依據，雖然魚類紀錄委員會(Fish Record Committee)的五名委員中，沒有任何人依規定在這條魚被活生生放生前親眼見過該魚。

俄亥俄州野生動物部門派去查看捕撈合法性的三名官員，理應不致於遺漏任何可能的惡作劇，但仍有人懷疑有人蓄意從中增加重量。

此外，有人對於前後兩個最重藍鯰被捕獲的方式議論紛紛。

羅爾夫2009年捕獲的藍鯰是用釣竿和捲線輪釣到，帕克則是在岸線上綁著懸掛魚餌釣到的；只要遵守俄州捕魚規則，兩種方法都合法。經核實，羅爾夫、帕克都合法。