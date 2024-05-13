我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

麵包吃不完 放冰箱最能保鮮？

波音生產延誤 衝擊芝城今夏繁忙旅遊季

破俄州紀錄 15歲女孩釣到101磅鲶魚

編譯周芳苑／即時報導
圖為密西西比州的Eugene Cronley在2022年4月7日在捕獲的131磅（59.4公斤）重的藍鯰(blue catfish)魚。美聯社
圖為密西西比州的Eugene Cronley在2022年4月7日在捕獲的131磅（59.4公斤）重的藍鯰(blue catfish)魚。美聯社

俄亥俄州15歲女孩帕克(Jaylynn Parker)日前捕獲重達101.11磅的藍鯰(blue catfish)，經專業機構證實創下該州紀錄，取代2009年的96磅原紀錄保持者。

這尾藍鯰4月17日在位於克萊蒙郡(Clermont County)新里奇蒙(New Richmon)的俄亥俄河(Ohio River)被捕獲。專業組織證實那是俄州迄今所發現的最大藍鯰。

最新捕獲的101.11磅藍鯰取刷新了「俄亥俄州戶外作家協會」(Outdoor Writers of Ohio)的魚類世界紀錄；原紀錄保持者是威廉斯堡(Williamsburg)羅爾夫 (Chris Rolph) 2009 年從俄亥俄河捕獲的96磅藍鯰。

帕克捕獲的藍鯰與羅爾夫十幾年前捕獲的藍鯰置於同一磅秤上秤重。

羅爾夫捕獲的藍鯰並非按照規則由野生動物生物學家親自檢測，而是透過照片來辨識，15歲帕克所捕獲的藍鯰也是如此辨識。

事實證明，每一隻藍鯰沒有太多相似之處，照片可算令人信服的證明依據，雖然魚類紀錄委員會(Fish Record Committee)的五名委員中，沒有任何人依規定在這條魚被活生生放生前親眼見過該魚。

俄亥俄州野生動物部門派去查看捕撈合法性的三名官員，理應不致於遺漏任何可能的惡作劇，但仍有人懷疑有人蓄意從中增加重量。

此外，有人對於前後兩個最重藍鯰被捕獲的方式議論紛紛。

羅爾夫2009年捕獲的藍鯰是用釣竿和捲線輪釣到，帕克則是在岸線上綁著懸掛魚餌釣到的；只要遵守俄州捕魚規則，兩種方法都合法。經核實，羅爾夫、帕克都合法。

俄亥俄州 檢測

上一則

每個做飯的人 都應有這3把刀

下一則

到日本自助旅行需要會日文嗎？日旅達人這樣說

延伸閱讀

喬州逾30萬兒童喪失白卡健保 全美最多

喬州逾30萬兒童喪失白卡健保 全美最多
研究：AI已學會說謊 人類最慘恐遭奪權或滅絕

研究：AI已學會說謊 人類最慘恐遭奪權或滅絕
英保守黨再失一關鍵選區 西密德蘭市長選舉工黨險勝

英保守黨再失一關鍵選區 西密德蘭市長選舉工黨險勝
NBA／因夢幻隊立下目標 帕克：夢想沒被嘲笑代表不夠大

NBA／因夢幻隊立下目標 帕克：夢想沒被嘲笑代表不夠大

熱門新聞

68歲的旅遊專家、電視名人Rick Steves身為百萬富翁，但他搭飛機堅持只坐經濟艙，因為他奉行平等主義。(翻攝Rick Steves YouTube頻道)

旅遊業富豪搭機只坐經濟艙 堅持不買商務艙

2024-05-06 22:38
Image by Miran Lesnik from Pixabay

郵輪公司前員工告訴你 老練郵輪玩家不會犯6種錯誤

2024-05-10 10:18
蕎麥麵。Image by ai subarasiki from Pixabay

110歲日裔人瑞分享長壽秘訣 她每天吃這食物

2024-05-10 12:16
皇家加勒比海洋燦爛號（Radiance of the Seas）郵輪。美聯社

旅客登船後 皇家加勒比郵輪公司宣布行程取消

2024-05-08 09:18
女子付費購買達美航空靠窗座位，登機後發現自己座位在機艙板旁邊。（取材自Reddit）

風景在哪？女子買機上靠窗座位 登機發現坐在一大片艙板旁

2024-05-10 19:05
愛蜜莉認為，在行李運輸時，硬殼行李箱更有可能會因擠壓而導致破損。此為硬殼行李箱示意圖，圖／Ingimage

怎樣選行李箱？資深空姐分享法則：這幾種都不要買

2024-05-09 16:15

超人氣

更多 >
12星座「只顧自己」排行 水瓶不理會他人、這星座永遠隨心所欲

12星座「只顧自己」排行 水瓶不理會他人、這星座永遠隨心所欲
紐約皮帶勒頸強暴犯落網 舉報人是他親生母親

紐約皮帶勒頸強暴犯落網 舉報人是他親生母親
理財百科／29歲就財務自由 他分享5祕訣

理財百科／29歲就財務自由 他分享5祕訣
川普爆欠稅超過1億元 避稅手法曝光

川普爆欠稅超過1億元 避稅手法曝光
這3個地方 不要用銷帳卡

這3個地方 不要用銷帳卡