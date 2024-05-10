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好萊塢重新擁抱男歡女愛 情慾片捲土重來

編譯周靜芝 / 即時報導
示意圖。Image by StarFlames from Pixabay
示意圖。Image by StarFlames from Pixabay

在3日上映、耗資5600萬的浪漫運動劇情片「挑戰者」（Challengers）中，女星千黛亞（Zendaya）身著緊身洋裝，在舞池中盡情扭動；嘻哈舞曲唱出「這裡越來越熱，所以脫掉所有衣服」，她閉上眼睛，用手撩撥頭髮，沈浸在幻想中。

紐約時報（New York Times）報導，本月在加州西好萊塢舉行的試映會結束時，一位男子興奮地喊著「性又回來了！」。Sony影業前聯席董事長、「挑戰者」製片人艾咪·帕斯卡（Amy Pascal）表示，她強烈感覺電影製片風潮，鐘擺又擺向了探索男歡女愛。

帕斯卡說，過去許多電影也像米高梅發行的「挑戰者」一樣，不乏情色與性，例如「體熱」（Body Heat）、「第六感追輯令」（Basic Instinct）、「軍官與紳士」（An Officer and a Gentleman）、「致命的吸引力」（Fatal Attraction）、「桃色機密」（Disclosure）、「危險性遊戲」（Cruel Intentions）與「大開眼戒」（Eyes Wide Shut）等都是1980、90年代的情慾片代表作。

然而2000年代，電影公司開始熱中於PG-13級的商業與動畫片，這些類型的電影既能吸引全球觀眾，又能銷售周邊商品；電影公司並期望打入中國市場，因為中國的審查機構不允許出現性愛鏡頭。因此，除了藝術電影外，大銀幕上的情色故事開始減少，付費電視則填補了此一空白。

現在，一些製片人開始轉向了。頒獎熱季推出的「索爾特本」（Saltburn），該片的出浴場景讓人流鼻血，愛爾蘭演員貝瑞·柯根（Barry Keoghan）在片尾轉身全裸入鏡；「可憐的東西」（Poor Things）讓欲求不滿的艾瑪·史東在巴黎妓院裡恣意狂歡；導演克里斯多福·諾蘭（Christopher Nolan）在「奧本海默」（Oppenheimer）中拍攝了他35年職業生涯的第一場性愛鏡頭。

紐約時報指出，或許這也是另一種性解放，電影公司不再追逐中國市場，不那麼擔心尺度問題，因為當地影迷正拋棄好萊塢大片，轉而擁抱國產電影。

紐約時報 好萊塢 加州

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