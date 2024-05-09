俄勒岡州13億勁球彩券得主激發外界對於勉族文化關注

46歲俄勒岡州男子程．世璠(Cheng "Charlie" Saephan)贏得勁球樂透(Powerball)頭彩。美聯社

46歲俄勒岡州男子程．世璠(Cheng "Charlie" Saephan)贏得勁球樂透(Powerball)頭彩之後，領取面額13億元的超大型支票時笑容滿面，身上披著印有「美國勉族」(Iu-Mien USA)字樣的藍色緞帶。

46歲俄勒岡州男子程．世璠(Cheng "Charlie" Saephan)贏得勁球樂透(Powerball)頭彩之後，領取面額13億元的超大型支票時笑容滿面，身上披著印有「美國勉族」(Iu-Mien USA)字樣的藍色緞帶。美聯社

美聯社報導，世璠夫妻及一名友人選擇一次提領獎金，稅後實拿4億2200萬元。巨額彩金改變了世璠的人生，也引起各界對於源於中國的東南亞 族裔勉族(又稱瑤族)文化的關注。越戰爆發後，許多勉族人民從寮國逃到泰國 ，然後落腳於美國。

世璠上周在俄勒岡樂透局(Oregon Lottery)總部記者會上說：「我在寮國出生，但不是寮國人。我是勉族。」

46歲俄勒岡州男子程．世璠(Cheng "Charlie" Saephan)贏得勁球樂透(Powerball)頭彩之後，領取面額13億元的超大型支票時笑容滿面，身上披著印有「美國勉族」(Iu-Mien USA)字樣的藍色緞帶。美聯社

報導指出，越戰期間，美國中央情報局(CIA)與美軍在鄰近的寮國延攬勉族農民加入游擊戰，為美軍提供情報及協助監視，希望阻斷北越透過胡志明小道(Ho Chi Minh Trail)經寮國與柬埔寨運送軍隊與武器到越南南部的行動。

位於加州 沙加緬度的勉族社區服務中心(Iu Mien Community Services)網站的歷史紀錄寫道，美國支持的寮國政府1975年垮台之後，成千上萬勉族人害怕遭到新上台的共產黨政府報復，徒步穿越叢林、渡過湄公河抵達泰國。原本在寮國的勉族人口有超過七成遠走他鄉，許多人在泰國住進了難民營。

數以千計的勉族難民獲准來到美國，第一批是在1970年代晚期抵達，絕大多數定居於西岸。受到文化、語言隔閡影響，以及缺乏正統教育，許多勉族人民剛開始對於西方國家的新生活並不適應。

如今美國有數萬勉族人口，許多正在上大學或自行創業，不少勉族人改信基督教。波特蘭與郊區的勉族人口頗為可觀，有佛寺與廟宇，社區活動、企業及餐廳都欣欣向榮。