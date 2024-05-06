從缷貨工做起 他成沃爾瑪最年輕執行長的秘密是…

沃爾瑪執行長董明倫(Doug McMillon)。美聯社

董明倫(Doug McMillon)在1984年夏天開始在沃爾瑪 (Walmart)倉庫工作時，年僅17歲。

從那個夏天開始，董明倫在這家零售巨頭的地位，就不斷的爬升，從每小時6.5元的卸貨工，一路晉升到成為自沃爾瑪創辦人山姆．沃爾頓(Sam Walton)以來，最年輕的執行長，薪資高達2500萬元。

在這30年間，董明倫經歷了一次又一次的晉升，1991年他以漁具採購員的身分，踏入總部大門，並一路爬上執行長的位置。

董明倫說，沃爾瑪210萬名員工中，到現在仍有許多人會寄電郵問他，要如何效仿他在公司取得成功。對此，董明倫回覆：多自願幫老闆代班。

董明倫近期在接受Stratechery 採訪時透露：「我獲得那些機會的主要原因之一，是每當我老闆不在，去參觀其他商店的時候，我都會主動舉手」，幫忙代班。

這位執行長補充說，他甚至願意在會議上代替老闆發言，無論他是否準備好回答那些可能出現的問題。

此外，碰到超出職權範圍的問題，他不會拒絕回答會等經理來處理，而是會主動回應：「我不清楚，但我會盡快查出來並回覆你。」

董明倫指出，「我因此讓自己處在一個低風險的晉升環境中，因為他們已經看到我在做這份工作了。」

另外，董明倫還給想要像他一樣，從底層晉升到高層的人額外兩個建議：做好自己的工作，並要有團隊合作精神。

董明倫說，「別把目前的工作視為理所當然；如果你不把手上的工作做好，下一份工作就不會來。」

「當個好隊友，學習如何領導，如何透過與同事互動的方式來影響他人，」他說，「善待他們，幫助他們，幫他們把事情做得更好。」

董明倫這聽起來簡單的建議，與英國最大三明治連鎖餐廳Pret A Manger執行長克里斯陶(Pano Christou)的建議很相似；和董明倫一樣，克里斯陶也是少數從基層一路爬到高的領導者之一。

克里斯陶就指出，他之所以能取得今日成就，靠的就是努力工作，同時善待同事。