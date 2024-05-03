獨立唱片行帶動黑膠唱片復興

圖為70歲退休族伊夫蘭德（Michael Iffland）在亞利桑納州鳳凰城的Tracks in Wax唱片行挑選披頭四的音樂。美聯社

不論是在郊區的購物中心或是城市的熱鬧街區，獨立唱片行往往是最早挖掘與推廣「明日之星」的地方。美聯社報導，在泰勒絲 （Taylor Swift）橫掃葛萊美紀錄、日本演唱會大賣的前幾年，緬因州波特蘭的公牛麋鹿唱片行（Bull Moose Music）就曾在一次有獎猜謎活動中送出一把她親筆簽名的吉他。

公牛麋鹿是一家由員工合夥組成的連鎖唱片行，參與推動「世界唱片行日」（Record Store Day）的布朗（Chris Brown）表示，他們在所有大商店之前就開始銷售泰勒絲的音樂，且一直都知道她會成為巨星。

布朗說，人們對實體唱片，尤其是黑膠（LP）唱片的喜愛讓獨立唱片行得以繼續生存。泰勒絲被譽為「黑膠唱片女王」（Vinyl Queen），獨有的內容加上醒目的封面，以限量、實體唱片的方式發行。

美國唱片業協會在2023年年終報告中稱，去年黑膠唱片的銷售增加了10%，達到14億元；這是連續第17年成長，佔實體音樂銷售收入的71%。據統計，泰勒絲去年在美國共賣出348.4萬張黑膠，可說是拯救了美國黑膠唱片業。

雖然現在多數人是透過串流平台Spotify與Apple Music來欣賞音樂，但老派黑膠唱片仍受到喜愛把玩唱片包裝、享受聆聽體驗的收藏者青睞。70歲退休族伊夫蘭德（Michael Iffland）在亞利桑納州 鳳凰城的Tracks in Wax唱片行挑選披頭四的音樂。他表示，唱片的音響效果比任何CD都要好；而手中拿著唱片、看著封面圖案、聽著美妙音樂，真是酷斃了。

「世界唱片行日」是為慶祝美國約1400家與全球數千家獨立唱片行，在淘兒唱片（Tower Records）等大型業者紛紛倒閉之際仍能持續經營下去。獨立唱片行的業者與員工在2007年的一次聚會中提出了這個想法，希望在每年4月的第三個星期六，喚起人們對此一獨特文化的重視。

第一個唱片行日在2008年4月19日舉行，此後美國各地城市包括紐約市 、洛杉磯與拉斯維加斯，都將這一慶祝活動納入官方節日。