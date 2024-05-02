7個月大被收養 俄州婦與姐妹失散60年終團聚

示意圖。Photo by Roberto Nickson on Unsplash

在俄亥俄州 中部生活了幾十年的莎爾芙（Teresa Scharf），出生於希臘雅典，7個月大時，被當時都在美國海軍服役的養父母所收養，從小過著不斷遷居世界各地的生活。

ABC新聞報導，莎爾芙直至長大成人，準備建立自己家庭時，才對出身感到好奇。她說，養父母不喜歡她問太多關於親生父母的問題，讓她覺得這樣似乎冒犯了他們。

養父母去世後，莎爾芙開始更認真地思考這件事。她聯繫了一個幫助希臘被收養者尋找家人的組織Efthichia，他們告訴她的第一件事，是需先做基因（DNA）檢測 。

出乎她意料的是，莎爾芙與住在芝加哥 的一位表兄弟配對成功，當時她已63歲，第一次見到有血緣關係的親人，這證明他們是存在的，而且有辦法找到他們。莎爾芙後來對好友說，真希望30年前就開始尋親的過程。

透過Efthichia的努力，她發現自己有十幾個表親住在希臘。她也到了那裡，見到所有表親，他們都張開雙臂熱情迎接她。

然後，她接到了一通她以為永遠不會到來的電話；對方告訴她，檢測結果出來了，住在希臘的安姬（Angie）是她同父異母的姊姊。莎爾芙立刻打電話給安姬，甚至沒注意當時是希臘的凌晨兩點。她說，她們實在太興奮了，像兩個10歲小女孩，一直咯咯笑個不停。

莎爾芙決定再次前往希臘，與姊姊見面。3月17日，她飛抵雅典，在那裡第一次見到了安姬。莎爾芙說，她一見到安姬，就知道她是誰，兩人又摟又抱了許久。姐妹倆無所不談，主要是關於她們的父親，莎爾芙說，她瞭解了他的為人，非常喜歡他；她感覺自己像塊海綿，想在短時間內吸收60年來空白的一切。

莎爾芙的旅程還沒有結束，她計畫今年稍晚再去探望安姬與表親，想得到更多關於生母的訊息。她說，目前為止，都是父親那邊的訊息，仍然不清楚母親的情況；她可能還有其他同母異父的兄弟姊妹，他們可能在希臘，也可能在世界其他地方，或許就在美國。