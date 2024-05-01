明州高中發現1920年時間膠囊 學監開箱百年歷史

示意圖。Photo by Aron Visuals on Unsplash

ABC新聞報導，明尼蘇達州的幾個建築工人近日在拆除一所舊高中時，在地基中發現了一個時間膠囊，這是1920年校舍建成時所遺留下來的。

在4月22日舉行的記者會上，當地社區人士親睹了金屬盒中保存了一個多世紀的時間膠囊內容。奧瓦通納（Owatonna）公立高中學監埃爾斯塔（Jeff Elstad）在接受訪問時表示，在時間膠囊中發現了許多文件資料。

影片來源：youtube/KEYC News Now

埃爾斯塔稱，其中包括一份1920年的校園刊物Owatonna High School Magnet、社區報紙、預算 文件與行政人員名單等。他說，裡面沒有多少有價值的文物，但有許多文件，述說了當地社區在1920年代早期的故事。

埃爾斯塔表示，此一發現為出席時間膠囊開箱儀式的教職員與社區人士帶來「真正自豪的一刻」。校長凱斯（Kory Kath）指出，這些文件將移交給斯蒂爾郡（Steele County）歷史學會，以協助保存所有內容。

埃爾斯塔稱，歷史學會將與學校博物館 、學區 辦公室合作，共同展出這些文件。他表示，這次發現也證明了教育在很長一段時間裡一直是社區不可或缺的一部分。

他說，看到這些文件，對他與長期居住在當地的人來說，再一次體現已持續了數百年的社區關懷；他相信一座好的學校可以成功凝聚優質的社區，同樣地，優質的社區也不能缺少一座好的學校。