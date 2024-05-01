我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普重返白宮將再槓中國？北京悄悄預做準備

蟬鳴季節 開胃時刻 紐澳良蟲蟲餐廳金蟬入菜

明州高中發現1920年時間膠囊 學監開箱百年歷史

編譯周靜芝 / 即時報導
示意圖。Photo by Aron Visuals on Unsplash
示意圖。Photo by Aron Visuals on Unsplash

ABC新聞報導，明尼蘇達州的幾個建築工人近日在拆除一所舊高中時，在地基中發現了一個時間膠囊，這是1920年校舍建成時所遺留下來的。

在4月22日舉行的記者會上，當地社區人士親睹了金屬盒中保存了一個多世紀的時間膠囊內容。奧瓦通納（Owatonna）公立高中學監埃爾斯塔（Jeff Elstad）在接受訪問時表示，在時間膠囊中發現了許多文件資料。

影片來源：youtube/KEYC News Now

埃爾斯塔稱，其中包括一份1920年的校園刊物Owatonna High School Magnet、社區報紙、預算文件與行政人員名單等。他說，裡面沒有多少有價值的文物，但有許多文件，述說了當地社區在1920年代早期的故事。

埃爾斯塔表示，此一發現為出席時間膠囊開箱儀式的教職員與社區人士帶來「真正自豪的一刻」。校長凱斯（Kory Kath）指出，這些文件將移交給斯蒂爾郡（Steele County）歷史學會，以協助保存所有內容。

埃爾斯塔稱，歷史學會將與學校博物館學區辦公室合作，共同展出這些文件。他表示，這次發現也證明了教育在很長一段時間裡一直是社區不可或缺的一部分。

他說，看到這些文件，對他與長期居住在當地的人來說，再一次體現已持續了數百年的社區關懷；他相信一座好的學校可以成功凝聚優質的社區，同樣地，優質的社區也不能缺少一座好的學校。

預算 博物館 學區

上一則

女星艾瑪羅勃茲的住家 讓人想蜷在沙發上看書

下一則

二手車買賣移至網上進行 顧客和經銷商都愛

延伸閱讀

美國福建塘頭聯誼會 逾千鄉親慶18周年

美國福建塘頭聯誼會 逾千鄉親慶18周年
槍枝暴力 加州檢察長邦塔允諾增加資源控管

槍枝暴力 加州檢察長邦塔允諾增加資源控管
亞太裔傳統文化月 市府表揚3傑出亞裔

亞太裔傳統文化月 市府表揚3傑出亞裔
華裔青年創辦雜誌 紀錄曼哈頓華埠歷史

華裔青年創辦雜誌 紀錄曼哈頓華埠歷史

熱門新聞

一名空服員提出七種常見的錯誤隨身行李打包方式，圖為行李示意圖。（取材自pexels.com@Vlada Karpovich）

空服員列打包隨身行李7項NG行為 嚴重恐讓班機延遲起飛

2024-04-23 20:10
公平人壽保險公司調查發現，很多人的儲蓄行為是錯誤的。示意圖。（取材自pexels.com@Joslyn Pickens)

7成美國人都選錯存錢方式 專家教聰明儲蓄兩要點

2024-04-25 19:45
Photo by Kelly Sikkema on Unsplash

手機業者折扣 55歲以上者要把握

2024-04-29 11:36
北卡女子巴克去年興奮地買下第一棟房子，沒想到是惡夢的開始。擷取自Sam Barker TikTok @samantha.barker8

北卡女子首購屋美夢變惡夢 刷爆三張卡背債5萬

2024-04-23 19:35
Image by benscripps from Pixabay

這5枚2000年發行的25分硬幣 拍出遠高於面值的價錢

2024-04-25 12:28
This image was published by beauty_of_nature on Pixabay

錫箔紙揉一球扔進洗碗機 刀叉清潔又閃亮

2024-04-25 11:25

超人氣

更多 >
他拿買三年的印表機到Costco退款成功 遭網友抨擊

他拿買三年的印表機到Costco退款成功 遭網友抨擊
洛杉磯生活「超級貴」 她住兩房公寓月租高達4500美元

洛杉磯生活「超級貴」 她住兩房公寓月租高達4500美元
12星座五月前半運勢 處女別錯過眼前機會、這星座做什麼都很順

12星座五月前半運勢 處女別錯過眼前機會、這星座做什麼都很順
就業成本推升殖利率 道指暴跌570點 20個月來最糟

就業成本推升殖利率 道指暴跌570點 20個月來最糟
中國五一長假傳憾事 廣東梅龍高速凌晨路陷 24死30傷

中國五一長假傳憾事 廣東梅龍高速凌晨路陷 24死30傷