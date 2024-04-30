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全球10大智慧城市 沒一個在美國 第1名是它

編譯周靜芝 / 即時報導
瑞士蘇黎世。Photo by Henrique Ferreira on Unsplash
瑞士蘇黎世。Photo by Henrique Ferreira on Unsplash

日前剛發布的2024年「智慧城市指數」（Smart City Index）顯示，歐洲與亞洲的智慧城市在全球排名向上攀升，而北美城市則走下坡。消費者新聞與商業頻道（CNBC）報導，在排名前十的智慧城市中，歐洲便佔了七個。

「智慧城市指數」是由瑞士洛桑管理學院（IMD）世界競爭力中心的智慧城市觀察站與位於韓國首爾的世界永續智慧城市組織WeGO合作編寫。

該報告是依據研究人員分析的數據以及每個城市120位居民的調查意見，對全球142個智慧城市進行評比。這項調查概括了城市的基礎設施與科技如何影響城市的環境表現及居民的生活品質。

根據IMD的定義，智慧城市是指應用科技來提高城市化給市民帶來的便利，並減少城市化的弊端。名單上表現出色的城市還制定了一些措施，以滿足市民的整體生活品質。報告指出，這些措施的重點為開發綠色空間，擴大文化活動與社會連結。

報告稱，在這些領先城市中，多數都將這些努力與創新策略相結合，以吸引並留住人才，選擇性地鼓勵有利永續發展的投資，並解決長期存在的區域不平等與包容性等問題。

以下是排名前十的智慧城市：蘇黎世（瑞士）、奧斯陸（挪威）、坎培拉（澳洲）、日內瓦（瑞士）、新加坡、哥本哈根（丹麥）、洛桑（瑞士）、倫敦（英國）、赫爾辛基（芬蘭）、阿布達比（阿拉伯聯合大公國）。

值得注意的是，今年是該指數自2019年推出以來，北美城市首次跌出前20名榜外。報告稱，以三年移動平均值（即在2021-24年間與2020-23年間的平均排名）計算，許多美國城市排名均呈現下降趨勢；華府（-12）、丹佛（-12）與洛杉磯（-11）尤為明顯，舊金山（-9）、紐約市（-7）與芝加哥（-4）亦是如此。今年排名最高的美國城市是紐約市、位居第34，其次為波士頓、名列第36，華府落到第50。

紐約市 華府 新加坡

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