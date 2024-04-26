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大都會藝術博物館慈善晚宴服裝展 訴求多重感官體驗

編譯尤寶琪／即時報導
大都會藝術博物館慈善晚宴主題為「睡美人：重新喚醒時尚」（Sleeping Beauties: Reawakening Fashion），圖為展覽作品之一。美聯社
大都會藝術博物館慈善晚宴主題為「睡美人：重新喚醒時尚」（Sleeping Beauties: Reawakening Fashion），圖為展覽作品之一。美聯社

大多數的人都認同，時尚是用來看的，而不是聽的，更不是用聞的。

大都會藝術博物館(The Metropolitan Museum of Art)服裝學院(The Costume Institute)大型時裝展的策展人博爾頓(Andrew Bolton)卻不敢苟同；他最新的展覽即將在5月登場的大都會博物館慈善晚宴(Met Gala)上推出，旨在提供多感官體驗，不僅是要你用上視覺，還要用上嗅覺、聽覺，甚至是向來被博物館禁止的觸覺，也都用上。

這次慈善晚宴主題為「睡美人：重新喚醒時尚」（Sleeping Beauties: Reawakening Fashion），將從5月10日起對外開放，要把在學院龐大收藏中沉睡多年的250件物品，重新喚醒展出；其中有些物品，正處在微妙的消亡狀態，脆弱到完全無法穿到假人身上展出，只能像睡美人一樣，被放在玻璃棺木，供人觀賞。

今年的慈善晚宴，將由女星辛蒂亞(Zendaya)、珍妮佛洛佩茲(Jennifer Lopez)、壞兔子(Bad Bunny)和克里斯漢斯沃(Chris Hemsworth)主持，所有參加的名人嘉賓將能率先參觀到這場展出；而這次慈善晚宴的服裝主題則是「時光花園」(The Garden of Time)，預計將可看到許多創意十足、以花園為主題的各種服裝與表演。

雖不知這次是否有人會真的把花園穿上身，但博爾頓上周在準備展覽時指出，展覽中就有一件這樣的服裝：一件種滿了燕麥、黑麥和小麥草的外套。

圖為展覽作品之一，一件種滿了小麥草的外套。美聯社
圖為展覽作品之一，一件種滿了小麥草的外套。美聯社

這件衣服是由這次慈善晚宴贊助品牌羅意威(Loewe)的創意總監Jonathan Anderson所設計，自帶灌溉系統，且目前正在博物館的帳篷裡「成長中」。這件衣服第一周將會以其綠意盎然的面貌展出，隨後由另一個同樣是為這次展覽所培養生長，但已經枯萎的版本取代。正如博物館所說的，這件外套「會在展覽過程中成長和死亡」。

博爾頓指出，「睡美人」展覽的組織是根據土壤、空氣和水等主題來進行，同時還會搭配各種感官體驗；將會展示這件外套的花園展館，就是讓人體驗嗅覺的四個展區之一。

圖為展覽作品之一。美聯社
圖為展覽作品之一。美聯社

博物館 大都會 珍妮佛洛佩茲

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