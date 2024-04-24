洛杉磯大片爛尾樓 被街頭藝術家塗鴉裝飾

洛杉磯市中心未完工項目「泛海廣場」( Oceanwide Plaza)建築外牆佈滿了明亮的大寫字母和塗鴉創作。美聯社

一群洛杉磯 塗鴉藝術家爬上廢棄的建築，踏上未完成的地板，走著鋼絲穿過陽台壁架，背包裡裝滿了噴漆罐，發出叮噹作響的聲音，用他們超高的手藝，來支持社區議題。

而他們所選擇的畫布，是位於洛杉磯市中心未完工項目「泛海廣場」( Oceanwide Plaza)；這廣場佔據了一整個街區，原定設想為一巨大綜合用途建築，能為城市居民提供500多套豪華公寓、一家五星級酒店、大量零售和餐廳空間，以及一個佔地兩英畝的私人公園。

但是這個耗資10億元、於2015年開始建設的項目，在由中國地產商泛海控股 (Oceanwide Holdings)的資金在2019年耗盡後，該項目就被擱置，變成一片爛尾樓。

近幾個月來，這個廣場因成為一個受到塗鴉藝術家認為是潛在創作地點，而在塗鴉界口耳相傳開來。據悉，雖然進入廣場的塔樓和建築物屬非法入侵，但現場的安全措施卻很鬆懈。

塗鴉創作者ENDEM代表所屬團體NCT告訴有線電視新聞網(CNN)：「這就像是來自塗鴉之神的禮物…一個位在市中心的巨大畫布；我們當時心想：『讓我們把事做好，就好像全世界都會看到一樣』。」

影片來源：youtube/TRAFFIC NEWS LA

話雖如此，但ENDEM或其他涉及創作的塗鴉藝術家都沒有意識到，他們在「泛海廣場」的作品會變得有多爆紅。

ENDEM在1月31日於Instagram上分享了他們的作品，並在短時間內就獲得數萬次的瀏覽；影片中，建築外牆佈滿了明亮的大寫字母 ，搭上在建築物內部，藝術家們以洛杉磯市景為背景，拿著噴漆罐擺姿勢照相的畫面。這段影片迅速瘋傳，再加上社群媒體 上其他的分享，讓其他塗鴉創作者競相效仿，使得在泛海廣場創作成了在塗鴉界爭取一席之地的象徵地，導致泛海廣場的簽名和塗鴉數量在2月中旬一夕倍增。

「這裡隨時開放，大家隨意進出。真的很棒，就像是塗鴉天堂，」ENDEM表示，「就跟在街道上一樣，但更集中。」