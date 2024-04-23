冷飲暢銷塑膠垃圾增 星巴克重新設計杯子

星巴克日前表示，計畫採用塑膠含量減少20%的新型一次性杯子來減少塑膠垃圾。本月開始，星巴克將在美國、加拿大門市率先推出這種杯子。美聯社

星巴克 （Starbucks）冷飲的暢銷帶來一個問題：星冰樂（Frappuccinos）、星沁爽（Refreshers）、冰咖啡 及其他冷飲所使用的一次性杯子產生大量的塑膠垃圾。總部位於西雅圖的這個咖啡龍頭日前表示，計畫採用塑膠含量減少20%的新型一次性杯子來減少塑膠垃圾。本月開始，星巴克將在美國、加拿大 門市率先推出這種杯子。

星巴克產品創新副總裁蘭德斯（Amelia Landers）指出，該公司花了四年時間開發這款新容器；工程師反覆測試上千次，看能減去多少塑膠、同時還能讓杯子感覺牢固。她說，這項產品領先業界，將是最好的冷飲塑膠杯。

星巴克表示，星冰樂與其他冷飲目前佔其美國星巴克飲料銷售額，從2013年的37%大幅提高至75%。該公司估計，新杯子可讓每年運往掩埋場的塑膠垃圾減少超過1350萬磅；此外，生產杯子所需的用水更少，產生的碳排放量也更低，而碳排放是導致氣候變遷的主要因素之一。

星巴克也為新款冷飲杯在設計上做了一些改變，底部附近有個凸起的圓點，咖啡師（包括視障者）只需用拇指輕輕滑過，就能迅速感覺手中杯子的大小。星巴克稱為tall（中杯）的12盎司杯子，則變得更短更寬，可與大杯共用相同的杯蓋。

蘭德斯表示，新杯子的開發是星巴克持續推動永續發展的一部分。該公司在2019年採用無吸管杯蓋；去年，在美國與加拿大的得來速與行動線上點餐也接受顧客自帶杯子。

該公司準備明年在歐洲、中東與非洲的數千家門市推出可重複使用杯計畫。根據該計畫，消費者只需付一點押金，就可在購買熱、冷飲時使用一種專門設計、最多可用30次的杯子；當把杯子退還時，便可取回押金。

星巴克的長期目標是希望至2030年，所有包裝都能實現可重複使用、可回收或可用作堆肥。蘭德斯說，首次推出的減塑杯是向此目標邁出的一小步；儘管這款杯子可以回收，但仍是為一次性使用而設計。