迷戀「最像外星人」的章魚 9歲男童養竉物生出50隻小章魚

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奧克拉荷馬州 愛德蒙（Edmond）一名九歲男孩卡爾·克里福德（Cal Clifford），與父親飼養了一隻寵物章魚和50隻章魚寶寶，在抖音 （TikTok）上吸引了40多萬網友的關注與喜愛。

一切源自卡爾對章魚的著迷，他在接受「早安美國」（Good Morning America）電視節目訪問時表示，他從兩歲起就喜歡章魚，因為它們是「最像外星人」的生物。

影片來源：youtube/NBC News

卡爾的父親卡麥隆（Cameron Clifford）買了一個水族箱，並答應他可以養隻章魚；一隻裝在塑膠袋裡、郵購來的加州 雙斑章魚（California two-spot octopus），讓卡爾的夢想成真，他們給它取名為泰倫斯（Terrance）。

泰倫斯很快就長大了，父子倆發現在魚缸裡養隻章魚真的很困難。後來，泰倫斯意外地當了媽媽。

卡爾表示，他們算了一下，它大約產下40到70顆卵。泰倫斯後來被改名為泰瑞（Terry），因為他們以為這些卵沒有受精；但接下來，便看著一顆顆卵孵出了章魚寶寶，整整有50隻。

每個章魚寶寶都有名字，卡爾指出，Seayonce就像隻嬉皮章魚，Swim Shady不時揮舞觸手，彷彿游動的黑影。

卡爾說，卵在孵化時，需要將它們與章魚分開。當章魚寶寶孵化的速度，讓他來不及捉起時，他不得不將許多小章魚放到浴室不同的容器裡，因為如果將它們放在一起，會吃掉彼此。

這些臨時湊合的孵化器佔據了浴室與檯面，他們給它起了個綽號為「Clamsterdam」；但也意識到這樣下去不是辦法，於是當地一位愛好動物者出面幫忙暫時安置了這些寶寶。

父子倆表示，任何有意飼養寵物章魚的人都不應仿效他們的做法。卡爾說，雖然科學家不建議這樣做，但他們也想不出其他更好的方法；至少在決定養隻寵物章魚這件事上，他們算是搞定了。