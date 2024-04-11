偏見或「不夠努力」？她未獲工作竟是因沒化妝

示意圖。Image by Sue Styles from Pixabay

網路媒體「內幕」（Business Insider）報導，儘管梅麗莎·威佛（Melissa Weaver）在一場極具挑戰的面試中表現出色，並符合公司的所有要求，但還是沒有得到她想爭取的工作。困惑之餘，威佛要求給個說法，得到的答覆卻讓她大吃一驚。招聘人員表示，她在外表上未付出足夠「努力」；他們指的是，她沒有化妝這件事。

人力資源專家指出，這種偏見十分普遍，人們因為不公平的性別與社會期待而被視為不足以勝任某個角色。招聘顧問荷瑞拉（Daniela Herrera）在接受訪問時表示，這種情形比大家願意承認的要更常發生，尤其是對女性。她說，美貌與外表的偏見，對女性在職場中的感受與對待有極大的影響。

威佛在抖音 （TikTok ）上分享了她的經歷，獲得超過60萬瀏覽量。她表示，她具有專業背景，知道自己非常適合該科技公司的職位，她也回答了所有的問題，這也是為什麼她對被拒絕感到如此意外。

威佛在影片中說，她對此結果十分困惑，於是做了一件從未做過的事，回覆了電子郵件，詢問招聘人員對她的意見。招聘人員說她的背景正是他們要找的人，資歷也完全符合；但她的考量是，威佛沒有為所面試的職位，在外表上付出足夠的努力。

威佛解釋，她應徵的是副總裁的職位。當時她就像影片中的樣子：吹整了頭髮，穿上質感不錯的上衣與西裝外套，戴了耳環；但臉上只塗了無色護唇膏，沒有化妝，因為她一向很少化妝。

威佛接著拋出一個問題：面試時不化妝，是否會讓人覺得你對這份工作不夠重視？網友留言反應熱烈，有些人表示，外在形象包括化妝、髮型、指甲顏色與服裝，在求職面試中很重要；但也有人認為，如此重視應聘者的外表是違法的，建議威佛以「歧視 」為由控告該公司與招聘人員。

還有不少人表示，對女性仍面臨不公平的期待感到失望。一名網友說，他們絕不會這麼想或這麼說一名男性；威佛回應「阿門、阿門」，表示有同感。

不過，職涯發展教練兼講師恩喬利（Michelle Enjoli）指出，威佛的外表或許不是問題所在。她說，許多職位都是依循人脈去物色適合的人，代表招聘經理在面試前就已經為某個職位找好人選了。

恩喬利說，在這個案例中，她認為招聘經理心目中已有其他人選，或是對某種外貌有偏好，但卻不夠用心地給應聘者一個誠實的回答。她說，「沒有化妝」不是一個合理的理由，應被視為公司領導與企業文化的重大警訊。