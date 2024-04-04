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華裔女作家朱潔琳新書揭開好萊塢巨星黃柳霜傳奇生平

編譯俞仲慈／即時報導
好萊塢演員黃柳霜與其紀念幣。(亞博館提供)
好萊塢演員黃柳霜與其紀念幣。(亞博館提供)

知名華裔女作家朱潔琳(Katie Gee Salisbury)最近以美國首位亞裔女星黃柳霜(Anna May Wong)的傳奇人生出版新書，引起全美亞裔社群的關注。

朱潔琳是來自加州洛杉磯的第五代華裔，現居紐約布碌崙(布魯克林)，大約20年前，朱潔琳瞥見一張黑白老照片，一群人圍繞著一輛敞篷車，後座坐著一位氣質優雅、容貌精緻的華裔女子，深深吸引朱潔琳的注意。

當時年僅19歲的朱潔琳是在洛杉磯「華美博物館」(Chinese American Museum)實習的第一天，館長向她解釋，照片上的女子叫做黃柳霜，正是第一位闖蕩好萊塢的華裔女星。

朱潔琳回憶當時表示：「我完全驚呆，20世紀20年代到30年代，竟然有一位亞裔電影明星，而我從未聽過她。」並強調：「我有一半中國血統，我在亞凱迪亞(Arcadia)亞裔社區長大，我當時想，如果她那麼有名，為什麼沒有人談論她呢？」

受到這張老照片的激發，最終朱潔琳寫下黃柳霜的傳記，並於3月12日出版新書「並非你的中國娃娃：黃柳霜的璀璨人生」(Not Your China Doll: The Wild and Shimmering Life of Anna May Wong)。

朱潔琳表示，之前的傳記作者過分強調黃柳霜的性取向、染上酗酒習慣、永不結婚等謠言，將黃柳霜描述為一位悲劇人物，但是朱潔琳的新書也強調她許多的成就。

黃柳霜確實因為好萊塢種族主義作祟，飾演的角色流於貶抑的刻板印象，甚至被迫讓給白人飾演亞裔而多次失去上台機會，不過憑藉著個人努力，最終在「劉宗夫人畫廊」(The Gallery of Madame Liu-Tsong)飾演主角，成為美國電視劇史上第一位亞裔女主角，俘獲許多觀眾和評論家的青睞，最終在充滿種族偏見的好萊塢闖出自己的一片天。

如今好萊塢亞裔從業人員和亞裔演員，都將黃柳霜視為進軍演藝圈的動力與擷取靈感的來源，亞裔演員的星路也出現正向轉變。

回顧黃柳霜的過往也提醒大家一項不爭的事實，苦等百年之久，亞裔終於擁有嶄露頭角的舞台。

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亞裔演員 華裔 好萊塢

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