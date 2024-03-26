我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

租霸橫行／房東想遠離職業租霸 提早識破5大伎倆

裝修廚房？這5工程值得投資

誠實看待奴隸歷史 阿拉巴馬雕塑公園紀念受害人群

編譯周靜芝 / 即時報導
阿拉巴馬州自由紀念碑雕塑公園（Freedom Monument Sculpture Park）。美聯社
阿拉巴馬州自由紀念碑雕塑公園（Freedom Monument Sculpture Park）。美聯社

造訪阿拉巴馬州自由紀念碑雕塑公園（Freedom Monument Sculpture Park）的遊客，沿著蜿蜒小徑，走過描繪美國奴隸生活的藝術創作與歷史展品，其中包括兩間他們居住過的小木屋，最後到達一座高聳的紀念碑。

這座雕塑公園於3月27日揭幕，融合裝置藝術、歷史文物與個人敘事，探索美國奴隸歷史...
這座雕塑公園於3月27日揭幕，融合裝置藝術、歷史文物與個人敘事，探索美國奴隸歷史，並向數百萬受害者致敬。美聯社

美聯社報導，這座近四層樓高的自由紀念碑（National Monument to Freedom），是為了紀念數百萬曾遭殘酷奴役的人們。紀念碑上刻著12.2萬個姓氏，根據1870年人口普查記錄，這些姓氏是被奴役者在南北戰爭結束、獲得解放後，自己所選擇的。

這座近四層樓高的自由紀念碑（National Monument to Freed...
這座近四層樓高的自由紀念碑（National Monument to Freedom），是為了紀念數百萬曾遭殘酷奴役的人們，紀念碑上刻著12.2萬個姓氏，根據1870年人口普查記錄，這些姓氏是被奴役者在南北戰爭結束、獲得解放後，自己所選擇的。美聯社

雕塑公園是蒙哥馬利市「平等正義倡議」（Equal Justice Initiative）組織所創建的第三個場址，該組織致力於揭露美國歷史上的奴隸制度、種族主義與歧視性執法；前兩個分別是紀念種族屠殺中遇害者的「和平正義紀念館」（National Memorial for Peace and Justice），以及於2018年開放的「歷史遺產博物館」（The Legacy Museum: From Enslavement to Mass Incarceration）。

這座雕塑公園於3月27日揭幕，融合裝置藝術、歷史文物與個人敘事，探索美國奴隸歷史，並向數百萬受害者致敬。

這座雕塑公園於3月27日揭幕，融合裝置藝術、歷史文物與個人敘事，探索美國奴隸歷史...
這座雕塑公園於3月27日揭幕，融合裝置藝術、歷史文物與個人敘事，探索美國奴隸歷史，並向數百萬受害者致敬。美聯社

「平等正義倡議」創始人史蒂文森（Bryan Stevenson）在前兩個場址開放後曾表示，還有更多未竟之事要做。他說，多數景點都以奴隸的家庭生活為中心，他的目標是提供一個遊客「真正能夠體驗奴隸歷史的場所」。

雕塑藝術家Kwame Akoto-Bamfo的作品「媽媽，我的手受傷了」（Mam...
雕塑藝術家Kwame Akoto-Bamfo的作品「媽媽，我的手受傷了」（Mama, I hurt my hand）。美聯社
雕塑藝術家Sandrine Plante的作品「如果…」（WHAT IF…,）。...
雕塑藝術家Sandrine Plante的作品「如果…」（WHAT IF…,）。美聯社

史蒂文森說，他將雕塑公園視為一個敘述真相的空間，一個可以誠實面對歷史發展所欲遮掩部分的場域；但他也認為，這裡終將是個充滿希望的地方。

該公園佔地17英畝，坐落於阿拉巴馬河（Alabama River）蜿蜒的河岸與鐵軌間；19世紀，靠著水、陸運輸將人們運往該市的奴隸市場。遊客可乘船抵達，一探當年運送、販賣人口的路線。

雕塑公園包括雷伊（Simone Leigh）等藝術家的主要作品，她的創作「磚屋」（Brick House）是座16英尺高的黑人婦女半身銅像，矗立在公園入口處，彰顯強大的力量。

雕塑公園包括雷伊（Simone Leigh）等藝術家的主要作品，她的創作「磚屋」...
雕塑公園包括雷伊（Simone Leigh）等藝術家的主要作品，她的創作「磚屋」（Brick House）是座16英尺高的黑人婦女半身銅像，矗立在公園入口處，彰顯強大的力量。美聯社

阿拉巴馬州 人口普查 博物館

上一則

大學讀這3科系 畢業5年薪水低於4萬元

延伸閱讀

地鐵槍案判自衛 前陸戰隊員律師籲相同看待

地鐵槍案判自衛 前陸戰隊員律師籲相同看待
MLB／明年東京開幕戰 道奇仍是首選 大谷可能打老東家

MLB／明年東京開幕戰 道奇仍是首選 大谷可能打老東家
非連任重返白宮寶座 僅克利夫蘭成功 1884年、1892年2次當選總統

非連任重返白宮寶座 僅克利夫蘭成功 1884年、1892年2次當選總統
容易被老闆器重的「3大星座」 摩羯工作狂、牡羊最積極

容易被老闆器重的「3大星座」 摩羯工作狂、牡羊最積極

熱門新聞

示意圖。Image by ALFONSO CHARLES from Pixabay

漢堡薯條加小杯飲料要24元？這家連鎖快餐店引公憤

2024-03-21 09:25
白醋。Image by NatureFriend from Pixabay

白醋是清潔好幫手 但別碰這4類用品

2024-03-19 10:24
紐約州羅徹斯特景色。Photo by Olga Subach on Unsplash

房價低且靠近大城 這5個鎮最宜首購族置產

2024-03-21 12:28
好市多員工把烤雞取下放在盒中。美聯社

好市多財務長一人吃飯時 愛買這些自家美食

2024-03-22 10:22
示意圖。Image by Anna Lisa from Pixabay

浴室這4個缺點 恐影響售屋

2024-03-20 10:22
好市多(Costco)。路透

旅遊簡單省錢法…在大賣場買禮卡

2024-03-22 09:21

超人氣

更多 >
4生肖3月底春來發橫財 屬豬低調點、這類人爆桃花

4生肖3月底春來發橫財 屬豬低調點、這類人爆桃花
「新九品芝麻官」才翻車… 吳啟華新片又扮「方唐鏡」 網酸：很缺錢嗎

「新九品芝麻官」才翻車… 吳啟華新片又扮「方唐鏡」 網酸：很缺錢嗎
巴爾的摩大橋倒塌 遭貨船撞上 多部車跌落水中

巴爾的摩大橋倒塌 遭貨船撞上 多部車跌落水中
加州男子光天化日生吃人腿 啃到見骨 路人實拍

加州男子光天化日生吃人腿 啃到見骨 路人實拍
租霸橫行／房東想遠離職業租霸 提早識破5大伎倆

租霸橫行／房東想遠離職業租霸 提早識破5大伎倆