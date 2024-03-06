保存黑人現代主義 8件20世紀非裔建築設計師作品獲經費補助

現代主義建築。示意圖。Image by Thibaud FRERE from Pixabay

堪薩斯州威契塔(Wichita)市區東北角的麥克亞當斯社區(McAdams neighborhood)，市立公共游泳池的蔚藍池水和池畔屋舍倘佯在一排排綠樹和維多利亞文藝復興式裝飾藝術風格的獨棟住宅之間，似乎有點格格不入。

然而，這座建於1969年，由知名非裔 建築師麥亞菲(Charles McAfee)親自操刀，結合模組化遮陽結構(modular shade structures)和保持空氣流通的無外牆設計，其實是美國現代主義(modernism)建築的重要作品。

麥亞菲是20世紀後期備受尊敬的美國重要建築師之一，除擅長運用現代主義設計美學，還致力推動居住正義，設計過許多平價住宅。

因此當威契塔市府因經費問題，於2017年打算永久封閉市立泳池時，當地和全國大批抗議聲浪挽救了麥亞菲的創作。市政府從善如流，不但保留了這座親水公園，還以這位非裔建築師的姓名為其命名。

今年，麥亞菲泳池及池畔建築更獲得「保護黑人 現代主義」(Conserving Black Moderism)計畫的贊助，該計畫是國家歷史保護信託「非裔美國人文化遺產行動基金」(African American Cultural Heritage Action Fund)的一部分。 這項計畫得到了蓋蒂基金會(Getty Foundation)的310萬元捐款，用於提升和保護美國黑人現代主義設計師和建築師作品。自從2017年創建以來，行動基金已籌募到9100萬元，資助了242項保存計畫。

今年獲得行動基金贊助的另外七件非裔建築師現代主義作品，包括：

加州 洛杉磯瓦茲社區文化中心(Watts Happening Cultural Center)

加州卡森市政廳(Carson City Hall Building)

北卡州夏洛特西區第一浸信會教堂(First Baptist Church-West)

維州里奇蒙第四浸信會教學大樓(Fourth Baptist Church's Educational Wing)

馬里蘭摩根州立大學簡金斯大樓(Morgan State University's Jenkins Hall)

密西根州底特律第二浸信會教育館(Second Baptist Church of Detroit's Education Building)

賓州費城錫安浸信會教堂(Zion Baptist Church)