花千元啟副業販售情商遊戲卡 亞裔女每周入帳3.3萬

示意圖。Image by J Laso from Pixabay

消費者新聞與商業頻道（CNBC）報導，胡珍妮（Jenny Woo）是在教室裡想出了她年收七位數字的副業。當時她正在哈佛大學 攻讀教育碩士，學習情緒智商（簡稱情商）與兒童發展；這位前高階管理顧問與校長指出，每個人都可以從學習這兩方面的知識中獲益。

胡珍妮說，她一直不知道如何讓這類的學習變得簡單有趣，直到教授在課堂上發給大家一副撲克牌；那一刻她靈光乍現，心想自己也可以製作一款情商遊戲卡。

2018年，胡珍妮從積蓄中拿出約1000元，創辦了她的副業Mind Brain Emotion。這家公司至今仍是她個人所有，生產11種不同的以情商為重點的紙牌遊戲，幫助不同年齡者瞭解人際關係技巧、批判性思考，甚至求職面試等觀念。

據CNBC調查，去年Mind Brain Emotion在亞馬遜上的收入超過171萬元，平均每周約進帳3萬2900元；42歲的她估計，其中40%是利潤，而這也是被動收入的一種。

胡珍妮共有四項收入來源：遊戲卡、在爾灣加州大學 （University of California, Irvine）授課、經營線上EQ課程以及兼職的商業諮詢；她說，她可在任何地方上班，每周工作3至30小時不等。

胡珍妮的職業生涯大部分都與人相關。大學畢業後，她成為全球最大會計師事務所德勤（Deloitte）的顧問，負責培訓經理人有效溝通與領導，也做過個人教練；在取得柏克萊加大 工商管理碩士後，協助培訓科技公司思科（Cisco）員工，讓他們成為優秀的高階主管。

這些經歷讓胡珍妮明白：攀登企業高層的人並不一定都具備情商技巧，如社會覺察、自我意識、自我管理與關係管理等。這個情況讓一些大型組織的發展受到阻礙。

出於對教育的熱忱，她申請了哈佛大學的心智、大腦與教育科系，錄取後舉家遷至波士頓。胡珍妮說，她到哈佛大學的最大目標，是希望學到有關情商的知識與研究，造福在高等教育象牙塔之外的人群。

她的第一副情商遊戲卡名為「52個基本對話」（52 Essential Conversations），每張牌上都有兩個問題：一個可打破冷場，一個較長的提示，可引發更深入的對話。玩家可互相翻牌，輪流回答問題。

胡珍妮表示，情商是人際關係中永不過時的要素之一，每個人都需具備這項技能，才能過得快樂、充實、有目標，並且成為一個正派、善良的人。

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