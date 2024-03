花千元啟副業販售情商遊戲卡 亞裔女每周入帳3.3萬

示意圖。Image by J Laso from Pixabay

消費者新聞與商業頻道(CNBC)報導,胡珍妮(Jenny Woo)是在教室裡想出了她年收七位數字的副業。當時她正在哈佛大學 攻讀教育碩士,學習情緒智商(簡稱情商)與兒童發展;這位前高階管理顧問與校長指出,每個人都可以從學習這兩方面的知識中獲益。

胡珍妮說,她一直不知道如何讓這類的學習變得簡單有趣,直到教授在課堂上發給大家一副撲克牌;那一刻她靈光乍現,心想自己也可以製作一款情商遊戲卡。

2018年,胡珍妮從積蓄中拿出約1000元,創辦了她的副業Mind Brain Emotion。這家公司至今仍是她個人所有,生產11種不同的以情商為重點的紙牌遊戲,幫助不同年齡者瞭解人際關係技巧、批判性思考,甚至求職面試等觀念。

據CNBC調查,去年Mind Brain Emotion在亞馬遜上的收入超過171萬元,平均每周約進帳3萬2900元;42歲的她估計,其中40%是利潤,而這也是被動收入的一種。

胡珍妮共有四項收入來源:遊戲卡、在爾灣加州大學 (University of California, Irvine)授課、經營線上EQ課程以及兼職的商業諮詢;她說,她可在任何地方上班,每周工作3至30小時不等。

胡珍妮的職業生涯大部分都與人相關。大學畢業後,她成為全球最大會計師事務所德勤(Deloitte)的顧問,負責培訓經理人有效溝通與領導,也做過個人教練;在取得柏克萊加大 工商管理碩士後,協助培訓科技公司思科(Cisco)員工,讓他們成為優秀的高階主管。

這些經歷讓胡珍妮明白:攀登企業高層的人並不一定都具備情商技巧,如社會覺察、自我意識、自我管理與關係管理等。這個情況讓一些大型組織的發展受到阻礙。

出於對教育的熱忱,她申請了哈佛大學的心智、大腦與教育科系,錄取後舉家遷至波士頓。胡珍妮說,她到哈佛大學的最大目標,是希望學到有關情商的知識與研究,造福在高等教育象牙塔之外的人群。

她的第一副情商遊戲卡名為「52個基本對話」(52 Essential Conversations),每張牌上都有兩個問題:一個可打破冷場,一個較長的提示,可引發更深入的對話。玩家可互相翻牌,輪流回答問題。

胡珍妮表示,情商是人際關係中永不過時的要素之一,每個人都需具備這項技能,才能過得快樂、充實、有目標,並且成為一個正派、善良的人。

