靈感來自祖母婚紗 名設計師邁克爾高司推出秋冬系列

設計師邁克爾高司(Michael Kors)在紐約時裝周(New York Fashion Week)展示2024年秋冬系列時裝秀。美聯社

紐約曼哈頓 雀爾喜(Chelsea)知名精品百貨巴尼斯(Barney's)的原址，成為設計師高司(Michael Kors)在紐約時裝周(New York Fashion Week)展示同名品牌邁克爾高司(Michael Kors)2024年秋冬系列時裝的舞台。

鏡面廳堂擠滿名人，演員蕾克萊芙莉(Blake Lively)、凱蒂荷姆絲(Katie Holmes)、時尚(Vogue)雜誌總編輯安娜溫圖(Anna Wintour)，以及歌手凱爾茜巴勒里尼(Kelsea Ballerini)應邀出席。

時裝秀開始前，高司接受「美聯社」採訪，說明他對2024秋冬系列的使命。他說：「當世界天翻地覆，我認為我的工作就是讓人們感到更有自信，就這麼簡單。」

高司的母親瓊安‧高司(Joan Kors)去年離世，嚴重影響他的生活與事業，他的母親雖然也是設計師，但高司此次的靈感來自祖母。

高司說：「我找到祖母的婚紗，她1930年代結婚，我開始探究30年代的服飾，因為她的衣著看起來非常現代。」

設計師邁克爾高司(Michael Kors)在紐約時裝周(New York Fashion Week)展示2024年秋冬系列時裝秀。美聯社

高司也想到古典好萊塢 ，他說：「我們看到了女性的雙面個性，見證非常感性的事物，看到卡蘿倫芭(Carole Lombard)和珍哈露(Jean Harlow)，接著目睹瑪琳黛德麗(Marlene Dietrich)和凱瑟琳赫本(Katharine Hepburn)等偉大、經典的帥氣女性，以及所有後起之秀。」

時裝秀開始後，觀眾目睹各式各樣的花呢夾克、雙排扣外套、開衩短裙和亮片連身裙，另有喀什米爾羊絨高領毛衣、粗框眼鏡和長型包包。

大多數設計走灰、黑等中性色調，僅少數例外。高司說：「黑色絕對是這系列的一環，冬天從頭到腳穿白色會嚇死人，還有一些我喜歡的卡布奇諾、巧克力暖色調，大量金屬和青銅色。」