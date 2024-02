走出約翰藍儂陰影 小野洋子70年創作展

小野洋子15日起在倫敦的泰特現代藝術館(Tate Modern)展出「Music of the Mind」,這是小野有史以來最大的展覽之一,涵蓋她70年來的作品。美聯社

日裔 美籍藝術家小野洋子因與傳奇歌手約翰藍儂(John Lennon)的婚姻而成為全球名人。

約翰藍儂是她十多年的伴侶,他們一起合作「Bed-ins for Peace」反戰藝術行動,還一同組成塑膠小野樂隊(Plastic Ono Band)。1980年12月8日約翰藍儂遭槍殺身亡,享年40歲。

小野洋子與約翰藍儂度過的歲月是她作品展的一小部分內容,「Music of the Mind」15日起在倫敦的泰特現代藝術館(Tate Modern)展出,這是小野有史以來最大的展覽之一,涵蓋她70年來的作品,這位藝術家2月18日滿91歲。

200多件藝術品回顧小野的職業生涯,包括電影、音樂、聲景、繪畫、素描和雕塑,1950到1960年代,小野在紐約的公寓成為波希米亞藝術家的聚會場所,而在日本 ,她將來自東方與西方的藝術家聚集在一起。

接著是倫敦,小野在那裡遇到搖擺倫敦 (Swinging Sixties)反主流文化的推動者,其中包括來倫敦藝廊觀賞她展覽的藍儂。

共同策展人茱莉葉·賓漢(Juliet Bingham)13日在預覽會上表示:「在小野來到倫敦之前,也就是與約翰藍儂相遇之前,她的經歷已賦予她作品的質感,並為她如何發展自己的藝術工作奠定基礎,這真的非常重要。她確實走在觀念藝術的前端。」

早在流行以前,小野的藝術就已經是互動式。在她1964年的著名行為藝術作品「Cut Piece」中,她給藝廊的參觀者剪刀,邀請他們剪她的衣服。

小野洋子15日起在倫敦的泰特現代藝術館(Tate Modern)展出「Music of the Mind」,這是小野有史以來最大的展覽之一,涵蓋她70年來的作品。美聯社

而在這次的展覽中,參觀者可以踩踏「要被踩踏的作品」(Work to be Stepped On),將釘子敲進畫布中,在牆上描摹他們的影子,透過「握手的畫」中的洞握手,還可以用一套全為白色的棋子下棋,賓漢表示:「只要你能記得自己的棋子是哪個,就能一直下棋」。

參觀者還可以思考小野從1950年代開始創作的許多「指示」作品,藝廊牆上排列指示說明的紙片,包括「傾聽地球轉動的聲音」、「觀察太陽直到它變成正方形」等神秘的提示。