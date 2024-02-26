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走出約翰藍儂陰影 小野洋子70年創作展

編譯徐薏茹／即時報導
小野洋子15日起在倫敦的泰特現代藝術館(Tate Modern)展出「Music of the Mind」，這是小野有史以來最大的展覽之一，涵蓋她70年來的作品。美聯社
小野洋子15日起在倫敦的泰特現代藝術館(Tate Modern)展出「Music of the Mind」，這是小野有史以來最大的展覽之一，涵蓋她70年來的作品。美聯社

日裔美籍藝術家小野洋子因與傳奇歌手約翰藍儂(John Lennon)的婚姻而成為全球名人。

約翰藍儂是她十多年的伴侶，他們一起合作「Bed-ins for Peace」反戰藝術行動，還一同組成塑膠小野樂隊(Plastic Ono Band)。1980年12月8日約翰藍儂遭槍殺身亡，享年40歲。

小野洋子與約翰藍儂度過的歲月是她作品展的一小部分內容，「Music of the Mind」15日起在倫敦的泰特現代藝術館(Tate Modern)展出，這是小野有史以來最大的展覽之一，涵蓋她70年來的作品，這位藝術家2月18日滿91歲。

200多件藝術品回顧小野的職業生涯，包括電影、音樂、聲景、繪畫、素描和雕塑，1950到1960年代，小野在紐約的公寓成為波希米亞藝術家的聚會場所，而在日本，她將來自東方與西方的藝術家聚集在一起。

接著是倫敦，小野在那裡遇到搖擺倫敦 (Swinging Sixties)反主流文化的推動者，其中包括來倫敦藝廊觀賞她展覽的藍儂。

共同策展人茱莉葉·賓漢(Juliet Bingham)13日在預覽會上表示：「在小野來到倫敦之前，也就是與約翰藍儂相遇之前，她的經歷已賦予她作品的質感，並為她如何發展自己的藝術工作奠定基礎，這真的非常重要。她確實走在觀念藝術的前端。」

早在流行以前，小野的藝術就已經是互動式。在她1964年的著名行為藝術作品「Cut Piece」中，她給藝廊的參觀者剪刀，邀請他們剪她的衣服。

小野洋子15日起在倫敦的泰特現代藝術館(Tate Modern)展出「Music...
小野洋子15日起在倫敦的泰特現代藝術館(Tate Modern)展出「Music of the Mind」，這是小野有史以來最大的展覽之一，涵蓋她70年來的作品。美聯社

而在這次的展覽中，參觀者可以踩踏「要被踩踏的作品」(Work to be Stepped On)，將釘子敲進畫布中，在牆上描摹他們的影子，透過「握手的畫」中的洞握手，還可以用一套全為白色的棋子下棋，賓漢表示：「只要你能記得自己的棋子是哪個，就能一直下棋」。

參觀者還可以思考小野從1950年代開始創作的許多「指示」作品，藝廊牆上排列指示說明的紙片，包括「傾聽地球轉動的聲音」、「觀察太陽直到它變成正方形」等神秘的提示。

展覽也包括小野與藍儂1969年在蒙特婁的「Bed-ins for Peace」藝術行動中展示的「戰爭結束了」標語和影像。

小野洋子15日起在倫敦的泰特現代藝術館(Tate Modern)展出「Music...
小野洋子15日起在倫敦的泰特現代藝術館(Tate Modern)展出「Music of the Mind」，這是小野有史以來最大的展覽之一，涵蓋她70年來的作品。美聯社

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