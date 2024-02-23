被積分+VIP待遇吸引難自拔…精神科女醫沉迷線上賭博 年輸40萬

類似DraftKings這樣的線上賭博公司，持續追蹤賭客的線上下注數據、不斷提供積分獎金、給予VIP待遇等等，讓賭客難以自拔。(美聯社)

照理說，41歲的賓州 精神科醫師卡維塔·費雪(Kavita Fischer)會比一般人都熟悉人類衝動和成癮問題，但她卻因沉迷於線上賭博，一年內輸掉了40萬元個人資金。

費雪向華爾街 日報(WSJ)揭露了線上賭博公司如何持續追蹤她的線上賭博數據、不斷提供她積分獎金、給予她VIP待遇等等，讓她難以自拔，終至損失慘重。

費雪是在2022年至23年沉迷於線上賭博，她一開始下注幾百元，連同獎金積分贏了50萬元，但好運很快用盡，一次又一次輸錢，不但把50萬元輸光，還負債累累。

沉迷賭博期間，費雪曾多次透過賭博應用程式提供的工具對自己的投注設限或暫時阻止自己下注。但當這些限制到期後，她又開始投注。

華爾街日報報導，賭場總是會以特殊待遇吸引豪賭客，線上賭博更加劇了這類策略。費雪使用的線上賭博公司DraftKings很快就把費雪納入VIP，由專人服務、持續為她發放價值數萬元積分，在她想要退出之際，刺激她回頭繼續賭。

隨著債務持續增加，費雪嘗試簽署加入賓州政府提供的計畫，該計畫讓賭徒可以選擇在一年內、五年內或畢生禁用賓州所有合法賭博應用程式。去年8月，賓州委員會確認費雪終身禁用線上賭博平台。

但費雪已嘗到沉迷賭博的苦果。為了還賭債，她申請了24萬3000元房屋淨值貸款 ，以較低利率償還信用卡和個人貸款；未來15年，她每月須償還2400元，這還不包括她每月3600元的房貸。另外她還有12萬元信用卡債務要還清，她已擬定每月2500元的還款計畫。為此，她在一家醫療保健診所輪班兼差，以賺取額外收入。

將對精神科醫師演講談賭癮

「你能責怪一個酗酒成癮的人嗎？」 費雪說：「我不會。」

費雪3月將向全賓州精神科醫生發表演講，談談如何檢視賭博成癮問題。她說，儘管存在職業和個人風險，但她希望透過講述自己的切身故事，幫助大家消除賭博成癮的恥辱； 畢竟，「這可能發生在任何人身上。」