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無力償還醫療費免煩惱 這一州將消除10億醫療債務

單身居民多 這10處是美國「最孤單城市」

編譯周靜芝 / 即時報導
華府。Image by 12019 from Pixabay
華府。Image by 12019 from Pixabay

根據人口普查局「美國社區調查」的數據，全美有超過3700萬人獨居，約佔家庭戶數的29%；由於疫情期間獨居人口快速增加，此一數字較2019年多了240萬。

消費者新聞與商業頻道（CNBC）報導，為了找出獨居人口最多的美國「最孤單城市」（loneliest cities），美國商會分析了170多個人口超過15萬城市的住宅資料，檢視每個城市的獨居家庭數量，以及單身男、女人數。

分析發現，連續第二年登上「最孤單城市」榜首的華府（Washington, D.C.），有近半家庭為獨居。人口普查局統計，華府32萬6970個家庭中有48.6%是單身家庭，亦即有15萬8840名居民獨居，比2021年同期成長了3%。該城市的單身女性人數排名第二，男性排名第三。

根據2022年理財網站WalletHub的一項研究，華府也是美國千禧世代最集中的地區之一，在教育與健康項目上得分都很高。華府與維吉尼亞州、馬里蘭州接壤，是全美、甚至世界的文化與政治中心。

阿拉巴馬州伯明翰（Birmingham）排名第2。報告發現，在該市的8萬8889個家庭中，48%只有一人居住。疫情期間，伯明翰的獨居人口增加了11.4%，也就是增加3800多人。

該市的網站介紹，伯明翰被認為是美國東南部的主要商業中心，也是全美最大的金融中心之一，以及醫療保健工作最集中的城市。

美國十大「最孤單城市」

1. 華府

2. 阿拉巴馬州伯明翰

3. 密蘇里州聖路易（St. Louis）

4. 喬治亞州亞特蘭大（Atlanta）

5. 俄亥俄州克利夫蘭（Cleveland）

6. 賓州匹茲堡（Pittsburgh）

7. 俄亥俄州辛辛那提（Cincinnati）

8. 維吉尼亞州亞歷山卓（Alexandria）

9. 明尼蘇達州明尼亞波利斯（Minneapolis）

10. 維吉尼亞州里奇蒙（Richmond）

維吉尼亞州 華府 俄亥俄州

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