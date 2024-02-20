父母長得俊俏 子女賺錢較多？

示意圖。Image by Satya Tiwari from Pixabay

CBS電視網報導，一項新的研究發現，相對於長得普通或顏值較低的父母，生得俊俏者，其子女在工作中通常能賺到更多的錢。

美國全國經濟研究院在一份名為「父母長得好、子女賺得多？」（Hot Parents, Rich Kid?）的報告中指出，長相出色的父母更有可能生出較有賺錢能力的後代；更具體地說，這類父母的子女比長相一般者的子女平均每年可多賺2300元。

參與該項研究的經濟學家哈默梅許（Daniel S. Hamermesh）在接受訪問時表示，他們想探究的一個問題是：父母的長相對子女的外貌有多大影響？是否與子女的經濟狀況有關？

哈默梅許指出，「美貌即財富」的論調已多次被證實，長得好看的父母能賺更多的錢；他們的長相不但有助提高收入，還會把這種「賺錢能力」傳給下一代。

當然，社會學家也承認，外表的吸引力並不能決定是否有富貴命，也不能保證高薪或成功。該項研究的另一局限是，普遍缺乏有關父親外貌的資料，主要以母親的外貌為依據。

研究顯示，一個人的外貌與工作晉升機會等至少有關聯性；此外，正如新的報告所指出，研究人員早已證實身高體重與收入之間的關係。

該研究報告共同作者、格拉斯哥大 學經濟學講師張安文（Anwen Zhang）表示，父母的長相可直接或間接增加孩子的收入。首先，也是最簡單的一點，就是父母長得好會增加子女繼承美貌的機率，這對他們職業發展大有助益；其次，收入較高的父母，可以將更多的財富傳給子女。

這項研究試圖精確指出外貌因素會在經濟上造成多大的不平等。在整個職業生涯中，父母有魅力的子女，收入會多出10多萬元；同樣地，這項結果並非鐵律，受許多變數影響。哈默梅許說，但整體來說，如果父母生得俊俏，他們的子女也可能長得更好看，順帶提高賺錢能力。