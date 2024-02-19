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與三女子生了11個小孩 馬斯克相信聰明的人要多生

編譯周靜芝 / 即時報導
特斯拉（Tesla）與太空科技公司SpaceX創辦人馬斯克（Elon Musk），不但是世界首富，也因獨特的家庭觀念而聞名。路透
特斯拉（Tesla）與太空科技公司SpaceX創辦人馬斯克（Elon Musk），不但是世界首富，也因獨特的家庭觀念而聞名。路透

特斯拉（Tesla）與太空科技公司SpaceX創辦人馬斯克（Elon Musk），不但是世界首富，也因獨特的家庭觀念而聞名。為他作傳的艾薩克森（Walter Isaacson）在書中對此有詳細的描述，解釋了馬斯克與3位女子生下 11個小孩的理由，強調他認為聰明的人要多生育的信念。

澤莉斯（Shivon Zilis）是馬斯克聯合創辦的腦晶片公司Neuralink的高層主管，傳記中指出她在考慮借精受孕時，馬斯克說服她從智商的角度，接受他所捐贈的精子。澤莉斯說，馬斯克非常希望聰明的人能多繁衍後代，所以鼓勵她這樣做。

澤莉斯說，如果要在匿名者與全世界她最崇拜的人之間做選擇，對她來說，這是個再簡單也不過的決定了；而這樣的結果，也讓馬斯克非常開心。

起初，澤莉斯並不希望馬斯克過於介入她往後的人生，畢竟他是另外兩個女人孩子的爸。在傳記中，她解釋說，她以為馬斯克會對這對雙胞胎扮演類似乾爹的角色，沒想到他一直積極參與他們的生活。

儘管兩人沒有戀愛關係，還是決定一起生孩子，這來自於馬斯克對全球人口減少的憂慮。他經常強調扭轉此一趨勢的重要，尤其是高智商者，對人類文明的存續十分關鍵。

2022年7月，馬斯克在X（前身為推特）上表達了他對解決人口減少危機的承諾，他在貼文中說，將盡他所能協助解決人口減少的危機，出生率的崩跌是人類文明目前面臨的最大危險。

富比世報導，就在這篇貼文發布的前一天，新聞網站內幕（Insider）揭露了一份法庭文件，詳細說明了馬斯克與澤莉斯如何申請將他們雙胞胎的姓改為馬斯克，並將澤莉斯納入中間名。

馬斯克既在科技上屢有開創性作為，也做出與「聰明人」生兒育女的個人選擇， 反映了他關心從人口減少到腦晶片的各種挑戰，同時試圖提出解決方法。

馬斯克 晶片 特斯拉

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