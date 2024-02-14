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全球最大喜馬拉雅文物收藏 紐約魯賓藝術博物館轉型

編譯周靜芝 / 即時報導
紐約魯賓藝術博物館的瑜伽課程。圖為2018年檔案照。美聯社
紐約魯賓藝術博物館的瑜伽課程。圖為2018年檔案照。美聯社

有線電視新聞網（CNN）報導，擁有世界上最多喜馬拉雅（Himalayan）文物之一的紐約魯賓藝術博物館（Rubin Museum of Art）日前宣布將於10月6日關閉。

該博物館由魯賓夫婦（Shelley and Donald Rubin）於20年前所創立，典藏近 4000件喜馬拉雅藝術品，包括西藏、尼泊爾、喀什米爾等地區精美的繪畫、宗教雕塑與唐卡。但是，和許多博物館一樣，該館近年來也面臨著挑戰，不僅裁員，還捲入文物歸還的爭議。

魯賓博物館在官網上發表聲明稱，將出售位於曼哈頓的大樓，成為一個「沒有圍牆的博物館」（museum without walls）。聲明還指出，未來將採取新的「全球博物館模式」，出借藏品並舉辦巡迴展覽。

館方表示，將擴大研究項目，以及投入影片、播客、論文與其他教育資源。博物館也承諾「支持與提升」當代藝術家對以傳統佛教為主的喜馬拉雅藝術的探索，並持續館藏文物來源與收藏的研究工作，「堅決反對被盜或遭掠奪文物的販賣行為」。

魯賓博物館最近歸還了三件被認定是遭竊的藏品，其中包括歸還給尼泊爾加德滿都伊圖寺院（Itum Baha）的一件木雕；在魯賓博物館與當地博物館學家的協助下，該寺院新建了一座博物館。

館長布里奇吉（Jorrit Britschgi）在接受訪問時表示，在紐約市擁有與經營一座博物館需要大量的資源，未來這些將全部集中於藏品、展覽、研究與藝術團體；換句話說，這種新模式代表更多資金將挹注於分享藝術、支持藝術家、提供獎助，以及擴大主要的藝術收藏。

魯賓博物館舉例說明將如何實踐這些新任務，例如在威尼斯雙年展首次亮相的尼泊爾館，與伊圖寺院博物館的合作，以及館內展出的「曼陀羅實驗室」（Mandala Lab），這項裝置藝術透過影片欣賞、氣味、呼吸、敲鑼等互動體驗，讓觀眾感受佛教教義中的自我覺知與心念轉換。

博物館 紐約市 曼哈頓

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