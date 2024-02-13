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專家：情商高的孩子 做這6件事

編譯周靜芝 / 即時報導
Photo by 🇸🇮 Janko Ferlič on Unsplash
Photo by 🇸🇮 Janko Ferlič on Unsplash

每個父母的都希望孩子能擁有健康、成功、良好的人際關係與人生目標。「有意識育兒」（conscious parenting）認證教練蘿奧達（Reem Raouda）指出，為達成上述目標，父母可以做的一件事是幫助孩子培養情緒智商（EQ），這是邁向幸福與成功的關鍵因素。

如何知道自己孩子是否走在正確的道路上？蘿奧達研究了200多個孩子的行為，發現那些情商高的孩子都能做到以下這六件事：

1. 他們能感受言語之外所傳達的訊息

他們就像偵探一樣，善於透過肢體語言與面部表情來感受他人的情緒。他們可能會說：「媽媽，我的朋友莎拉今天很安靜。問她想不想玩，她說不；但我覺得她是在為某件事難過。」

2. 他們表現出同理心與同情心

他們不僅能感受他人的情緒，還能表現出真正的關心並提供幫助。例如，若在某次玩耍中，孩子注意到她的朋友因為遊戲輸了而顯得落落寡歡；她會走過去對他說：「你玩得很好！想一起玩別的遊戲嗎？」

3. 他們能表達自己的情緒

情商高的孩子善於分享自己的感受。當孩子說：「解不開這個謎題，讓我覺得沮喪」或「我很高興，因為幫朋友修好了她的玩具」時，他們正在感受與傳達自己的情緒。

4. 適應能力強

當孩子能順利應對日常生活中的改變，或冷靜處理令人失望的消息，代表他們的情感漸趨成熟。例如，當戶外野餐因下雨而取消時，他們不會感到心煩或耍脾氣，而是平靜地接受這一變化說：「哦，下雨了。那我們就在屋裡野餐吧！」

5. 他們是好的傾聽者

情商高的孩子能捕捉到他人可能忽略的微妙線索。當你向他們講述一天的經歷時，他們不僅是傾聽，同時還能接收到言語背後的情緒；他們會提出問題，並由衷地表現出好奇心。

6. 他們能夠自我調節

情商高的孩子能夠處理重大情緒起伏，在事情顯得棘手時保持冷靜，並做出明智的選擇；即使在失望之餘，他們也能保持冷靜，繼續前進。當孩子們看到父母從容應對困難時，他們會終生難忘。

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