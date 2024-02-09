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美國最長壽老人滿116歲 小鎮辦遊行慶祝

編譯周靜芝 / 即時報導
示意圖。Photo by Aneta Pawlik on Unsplash
示意圖。Photo by Aneta Pawlik on Unsplash

「今日美國報」報導，美國最長壽的老人這個月剛歡度了她116歲生日。根據「老年學研究組織」的資料，住在加州北部小鎮威利茨（Willits）的伊迪絲·賽卡萊莉（Edith "Edie" Recagno Keenan Ceccarelli），也是全世界第二高齡的人瑞。

2月5日是賽卡萊莉的生日，每年小鎮都會為她慶祝，今年選在她生日前夕（4日）舉辦了一場遊行。活動發起人與工作人員指出，賽卡萊莉是當地備受珍視的名人，這場生日遊行儼然當地冬季盛會，副鎮長、鎮議會成員以及消防、警察部門都一起上街，童子軍、幾匹馬與鎮上的遛狗人也沒缺席。當天，鎮民與前來參加遊行者開著掛滿氣球、旗幟、標語和彩帶的車行經賽卡萊莉住的養老院。參與策畫的皮塞提（Suzanne Picetti）說，每年賽卡萊莉生日時，大家都會讓她知道自己有多特別。

聖靈護理之家（Holy Spirit Residential Care Home）的看護岡薩雷茲（Perla Gonzalez）說，賽卡萊莉在知道家人要為她帶來胡蘿蔔蛋糕時，興奮地說「哦，真的嗎，親愛的？」51歲的岡薩雷茲說，4日接近中午時，賽卡萊莉吃了蛋糕和她的另一個最愛--草莓冰淇淋，並在慶祝活動開始前小睡了片刻。家人與看護指出，賽卡萊莉如今已不能像過去那樣打電話、與人交談，但她仍可自己進食，且在107歲時才住進養老院。

珮西柯（Persico）是賽卡萊莉的姻親，她說，賽卡萊莉一生勤奮工作，且人緣頗佳。賽卡萊莉的父母在20世紀初從義大利移民美國，1908年她出生於威利茨；家人表示，她一生都未離開加州北部，待過尤里卡（Eureka）、尤奇亞（Ukiah）和聖羅莎（Santa Rosa）等地方。

珮西柯說，賽卡萊莉是七個孩子中的老大，比弟、妹都長壽；在成長過程中，他們都得打零工來幫忙家計，有時會去挖馬鈴薯，把賺的錢帶回家給父母。

長大後的賽卡萊莉，穿著打扮優雅時尚，她會戴著帽子、手套、首飾、化好妝在鎮上溜躂，到100歲都還保持這習慣；跳舞、烹飪、園藝和散步是她的嗜好。珮西柯說，賽卡萊莉一生幸福精彩，了無遺憾。

加州 養老院 義大利

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