「銀髮海嘯」來襲 今年每天有1.1萬人滿65歲

65歲是「關鍵的一年」，在這一年，有資格參加聯邦醫療保險計畫（Medicare，又稱紅藍卡），所以除非還在工作且公司有提供醫療保險，多數人在65歲時都可以登記參加。美聯社

2024年將是美國退休 人數創紀錄的一年，從現在至12月，平均每天將有1.1萬人慶祝65歲生日。

哥倫比亞廣播公司（CBS）報導，根據終身收入聯盟（Alliance for Lifetime Income）的一份報告，今年到2027年，每年將有約410萬美國人年滿65歲。這一數字被專家們稱為「65歲高峰」（peak 65）或「銀髮海嘯」（silver tsunami），代表退休年齡人數的激增創有史以來最高紀錄。

專家表示，如果你是今年或未來退休潮中的一份子，以下是應該知道的事：

加入聯邦醫療保險

巴倫周刊（Barron's）理財記者歐布萊恩（Elizabeth O'Brien）指出，65歲是「關鍵的一年」。在這一年，有資格參加聯邦醫療保險計畫（Medicare，又稱紅藍卡 ），所以除非還在工作且公司有提供醫療保險，多數人在65歲時都可以登記參加。

即使透過公司取得醫療保險，是否每個年滿65歲的人都該加入紅藍卡？歐布萊恩表示，某種程度來說是，但是否全部加入得視情況而定。

她說，紅藍卡分兩部分，A部分（住院保險）與B部分（醫療保險）。即使還在工作，也應加入A部分，因為不需為此支付保費。

雖然紅藍卡A部分與B部分都有延遲加入的罰款，但B部分的處款更嚴重。A部分的延遲投保罰款是暫時的，B部分的延遲投保，會讓保費永遠增加。

退休儲蓄

歐布萊恩表示，除了醫療保險計畫，在65歲這個關鍵年齡還必須在財務上做些決定，首先是選擇是否退休。

她指出， 如果決定要退休，如何處理401（K）帳戶？會將它轉入個人退休帳戶（IRA）？還是留在公司？在決定何時退休時，要考慮一些心理、情感上的因素。

歐布萊恩說，一旦離職，整天要做什麼？如果熱愛自己的工作，就沒有理由在65歲時停下腳步；繼續工作對財務健全與認知能力都有好處，她認為絕對該繼續工作。

對於那些已經「受夠」單調日常工作的人，歐布萊恩建議半退休。她說，也許你已經準備好退休了，但仍然想做點事，這時便可轉為兼職工作。