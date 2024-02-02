建商想蓋全美最高樓 但地點令人意外

美國目前最高的建築是位於紐約市的世貿中心一號大樓（One World Trade），該大樓於2014年啟用，高達1776英尺。Photo by Martti Salmi on Unsplash

一個令人意想不到的城市很快將興建起全美最高建築，地點距紐約有千里之遠。

由AO建築師事務所與房地產 開發商Matteson Capital合作的新建案為一複合式建築，名為Boardwalk at Bricktown；如獲准建造，這座位於奧克拉荷馬市中心、1907英尺高的摩天大樓，將成為世界第六高的建築。

AO在發布的新聞稿中指出，這項前瞻性的開發項目將打造出全美最高建築，佔地超過3英畝，集住宅、旅館、百貨、餐飲與娛樂於一體，面積超過500萬平方英尺。

設計者表示，該複合式建築將規畫有旅館與住宅塔樓，每座塔樓各自擁有獨立的豪華設施，為租戶與遊客打造一個充滿活力的城市樞紐。此外，Boardwalk at Bricktown還將包含全新、最先進的餐飲與零售空間，以及開放式廣場。

該項目主要由三座高345英尺的塔樓所組成，第四座塔樓，目前被稱為傳奇塔（Legends Tower）高1907英尺，這個數字是為紀念奧克拉荷馬州 成為美國第 46個州的那年。

不過，擬議中的開發項目仍需獲得市府的最後批准，根據目前申請進度，還不確定能立即動工。

美國目前最高的建築是位於紐約市 的世貿中心一號大樓（One World Trade），該大樓於2014年啟用，高達1776英尺。Boardwalk at Bricktown如果建成，將比世貿一號大樓高出131英尺，成為美國最高的建築。