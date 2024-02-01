想靠一份收入過退休生活？地產經紀幫你找到5城市

賓州首府哈里斯堡的議會大廈。Image by DEZALB from Pixabay

退休 後若能擁有兩份收入，那麼或許有餘裕來支應所有生活必需與其他開銷；但如果計畫只靠一份收入過日子，那麼手頭可能會比較緊，尤其是退休儲蓄或收入未如預期時。理財網站Go Banking Rates報導，正在考慮退休後定居何處、且能以一份收入享受黃金歲月的人，以下五個城市是房地產經紀的推薦，可提供參考。

華府房地產經紀海茵斯（Chenise Hinds）表示，在為退休這一重大人生轉變訂計畫時，應該考量生活成本、獲得優質醫療服務的機會以及休閒設施等關鍵因素。她認為，賓州哈里斯堡便是個極適合移居的地方，這裡一般住宅的價位為23萬169元；此外，這座城市還擁有豐富的自然景觀、可負擔的醫療保健服務、便利的娛樂休閒設施，這些都是退休人士所需要的。

2. 賓州 - 約克（York）

海茵斯指出，相較於大城市，賓州的約克讓退休族可享有更安靜的生活方式，在平價住宅與醫療服務上也表現出色；目前約克一般房價 為24萬1386元，且持續上漲，是退休後想以較低價格換住新建小房子的首選之地。

3. 佛州 - 戴通納海灘（Daytona Beach）

佛羅里達一直都是熱門的退休地點，即使生活成本逐年高漲，退休後僅有一份收入者仍然可以在戴通納海灘等地找到負擔得起的住房與醫療保健服務。戴通納海灘的一般房價為25萬4480元。

4. 佛州 - 薩拉索塔（Sarasota）

對收入較高者來說，薩拉索塔值得列入考慮。雖然一般房價為45萬4620元，但食品雜貨、水電、交通與醫療費用均低於全國平均水平。此外，海茵斯提到，薩拉索塔在海灘、文化機構、藝術氛圍與整體社區方面都讓人驚艷。

5. 內華達州 - 拉斯維加斯（Las Vegas）

房地產網站RetireBetterNow創辦人費雪（Ty Fischer）說，拉斯維加斯在娛樂與55歲以上者社區方面，為退休人士提供了許多選項，當地生活成本相對低廉，而且沒有州所得稅。雖然拉斯維加斯的一般房價為40萬0354元，但僅有一份收入的退休者仍可在郊區找到較便宜的房屋。