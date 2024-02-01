18世紀油畫「女校長」失竊54年 重回失主兒子手上

1969年失竊的18世紀英國油畫「女校長」，在逾半個世紀後，日前已歸還給失主家人。圖為失主高齡96歲的兒子法蘭西斯‧伍德欣賞該幅油畫。(美聯社)

聯邦調查局(FBI )猶他州 鹽湖城(Salt Lake City)辦公室日前證實，1969年被新澤西州 黑幫分子偷走的18世紀英國油畫，經過逾半個世紀後，終於歸還給失主家人。

美聯社29日報導，失而復得的畫作名為「女校長」(The Schoolmistress)，長寬約40x50吋，是知名肖像畫家奧佩(John Opie)1784年創作的油畫，位於倫敦「泰德不列顛美術館」(Tate Britain art gallery)也有一幅類似藏品。

FBI表示，1969年7月，三名黑幫分子潛入收藏家伍德(Earl Wood)家中行竊，原本要偷走收藏的硬幣，因為觸動防盜警報器而未能得手。

但是這起盜竊未遂案當時引起新州參議員因佩亞萊(Anthony Imperiale)關切，並從管理員口中得知畫作是一件無價之寶，於是當月稍後，三名黑幫在因佩亞萊暗助下，再度潛入伍德家中偷走油畫，然後畫作在黑幫成員之間轉手，多年後在猶他州聖喬治市(St. George)落腳。

FBI透露，1989年猶他州一名男子買下柯韋洛(Joseph Covello Sr.)位於佛羅里達州的房產和該幅畫作，後者是「甘比諾犯罪家族」(Gambino family)旗下的黑幫分子。

接著2020年當買家去世後，猶他州一家負責清算遺產的會計師事務所拿這幅油畫去估價時，才知是失竊的贓物，於是油畫被執法機關扣押，以追查真正的失主，並於本月11日將油畫歸還給伍德(1999年過世)兒子，也就是定居紐瓦克(Newark)、高齡96歲的法蘭西斯‧伍德(Francis Wood)。

FBI透露，收藏家伍德於1930年代，以7500元代價買下這幅油畫；承辦此案的FBI幹員法蘭斯(Gary France)表示：「這件藝術品自完成以來，曾經輾轉整個英國並流入多位收藏家手裡，然後遠赴海外來到美國，在經濟大蕭條(Great Depression)期間被拿出兜售，接著又被黑幫偷走，歷經數十年時間，最後終於被FBI尋獲，簡直太不可思議。」