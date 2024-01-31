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卡文克萊新年度內衣廣告持續引領風騷 引發爭議

編譯彭尚興／即時報導
時尚品牌卡文克萊(Calvin Klein，CK)。路透
時尚品牌卡文克萊(Calvin Klein，CK)。路透

2024年的第四天，時尚品牌卡文克萊(Calvin Klein，CK)在紐約蘇荷區路邊的巨大告示牌，以及各種網路平台上，揭露了今年度代言人和最新內衣廣告。電視演員傑瑞米亞倫懷特(Jeremy Allen White)半褪下牛仔褲，露出白色CK內褲，赤裸的上身肆無忌憚地展示八塊精壯腹肌。

又一次，CK成功地吸引了眼球，並創造話題。據資訊分析公司Launchmetrics計算，這篇廣告推出48小時，就創造了相當於1270萬元的「媒體影響力價值」(media impact value ，MIV)。

不料幾天之後，去年上檔的一篇CK廣告，卻在英國引起更大爭議。

在這組廣告中，英國女歌手FKA Twigs僅穿著一件CK丹寧襯衫，裸露整個身體右側，包括胸部和臀部，搭配品牌標語「卡文，不然就不穿(Calvins or nothing)」。英國廣告標準局(Advertising Standards Authority，ASA)認為這篇廣告「有物化女性的嫌疑」，勒令禁止播放刊登。

消息一出，立刻引發網路負面聲浪，因為「性感」是CK廣告一直以來的風格。過去該品牌在英國推出的廣告尺度也都相差不遠，這回卻突然被扣上「過度裸露」和「性化女性」的帽子。

而且ASA發布禁令的時間，距離CK新內褲廣告發表，僅僅相差六天。許多網民認為，傑瑞米亞倫懷特的裸露程度與 FKA Twigs不相上下，但前者獲得佳評如潮，後者卻遭查禁，根本就是「性別歧視」。

其實CK並不是唯一一家會賣弄性感的廠商，但這家總部位於紐約市西39街的時尚品牌，比許多競爭對手更黯箇中訣竅，懂得如何在話題浪尖上找鋒頭人物代言，例如1990年代多次傳出吸毒醜聞的名模凱特摩絲(Kate Moss)、1992年剛出道小鮮肉時期的馬克華伯格(Mark Wahlberg)，還有2016年正要轉大人的小賈斯汀(Justin Bieber)。

而且，對CK而言，恰如公關界的古老格言，「沒有所謂的負面宣傳(there's no such thing as bad publicity)」。FKA Twigs的廣告推出已近一年，但因為ASA的禁令，讓它在48小時內又為CK創造了520萬元的MIV。

凱特 紐約市 歧視

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