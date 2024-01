卡文克萊新年度內衣廣告持續引領風騷 引發爭議

時尚品牌卡文克萊(Calvin Klein,CK)。路透

2024年的第四天,時尚品牌卡文克萊(Calvin Klein,CK)在紐約蘇荷區路邊的巨大告示牌,以及各種網路平台上,揭露了今年度代言人和最新內衣廣告。電視演員傑瑞米亞倫懷特(Jeremy Allen White)半褪下牛仔褲,露出白色CK內褲,赤裸的上身肆無忌憚地展示八塊精壯腹肌。

又一次,CK成功地吸引了眼球,並創造話題。據資訊分析公司Launchmetrics計算,這篇廣告推出48小時,就創造了相當於1270萬元的「媒體影響力價值」(media impact value ,MIV)。

不料幾天之後,去年上檔的一篇CK廣告,卻在英國引起更大爭議。

在這組廣告中,英國女歌手FKA Twigs僅穿著一件CK丹寧襯衫,裸露整個身體右側,包括胸部和臀部,搭配品牌標語「卡文,不然就不穿(Calvins or nothing)」。英國廣告標準局(Advertising Standards Authority,ASA)認為這篇廣告「有物化女性的嫌疑」,勒令禁止播放刊登。

消息一出,立刻引發網路負面聲浪,因為「性感」是CK廣告一直以來的風格。過去該品牌在英國推出的廣告尺度也都相差不遠,這回卻突然被扣上「過度裸露」和「性化女性」的帽子。

而且ASA發布禁令的時間,距離CK新內褲廣告發表,僅僅相差六天。許多網民認為,傑瑞米亞倫懷特的裸露程度與 FKA Twigs不相上下,但前者獲得佳評如潮,後者卻遭查禁,根本就是「性別歧視 」。

其實CK並不是唯一一家會賣弄性感的廠商,但這家總部位於紐約市 西39街的時尚品牌,比許多競爭對手更黯箇中訣竅,懂得如何在話題浪尖上找鋒頭人物代言,例如1990年代多次傳出吸毒醜聞的名模凱特 摩絲(Kate Moss)、1992年剛出道小鮮肉時期的馬克華伯格(Mark Wahlberg),還有2016年正要轉大人的小賈斯汀(Justin Bieber)。

而且,對CK而言,恰如公關界的古老格言,「沒有所謂的負面宣傳(there's no such thing as bad publicity)」。FKA Twigs的廣告推出已近一年,但因為ASA的禁令,讓它在48小時內又為CK創造了520萬元的MIV。