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歐胡島歷史建築 展現濃濃夏威夷風情

編譯周靜芝 / 即時報導
夏威夷歐胡島的坦塔盧斯（Tantalus）山上有一棟歷史建築：里傑史崔德之家（Liljestrand House），它是美國現代主義建築師奧斯波夫（Vladimir Ossipoff）於1948年設計、1952年落成的知名作品。圖為里傑史崔德之家的室內設計。美聯社
夏威夷歐胡島的坦塔盧斯（Tantalus）山上有一棟歷史建築：里傑史崔德之家（Liljestrand House），它是美國現代主義建築師奧斯波夫（Vladimir Ossipoff）於1948年設計、1952年落成的知名作品。圖為里傑史崔德之家的室內設計。美聯社

夏威夷歐胡島的坦塔盧斯（Tantalus）山上，有一條長長的車道隱身於野生酪梨樹與心形葉片植栽、通往一處經長時間淬煉的歷史建築：里傑史崔德之家（Liljestrand House），它是美國現代主義建築師奧斯波夫（Vladimir Ossipoff）於1948年設計、1952年落成的知名作品，屋主為貝蒂與霍華德·里傑史崔德（Betty and Howard Liljestrand），當時造價為4萬元。

奧斯波夫將本世紀中期的現代風格運用到熱帶地區，他在夏威夷所設計的住宅與其他建築的共同特點，是日式木造專業技術、利用當地信風降溫（他厭惡使用空調），以及內外空間的融合。

這種被稱為夏威夷現代風格（Hawaiian Modern）的建築特色，在里傑史崔德之家展現無遺，這裡也是歐胡島眾多歷史建築中少數對遊客開放的住宅之一。

圖為夏威夷歐胡島里傑史崔德之家的室內設計。美聯社
圖為夏威夷歐胡島里傑史崔德之家的室內設計。美聯社

島上其他歷史建築景點還包括王室宅邸伊奧拉尼宮（Iolani Palace）與艾瑪皇后夏宮（Queen Emma Summer Palace）；建於1821年、夏威夷最古老西式建築的夏威夷傳教士之家（Hawaiian Mission Houses）；位於瓦伊帕胡（Waipahu）的博物館夏威夷種植園村（Hawaii's Plantation Village），內有修復的製糖廠遺址；以及香格里拉（Shangri La），這是菸草大亨女繼承人多麗絲·杜克（Doris Duke）在1930年代打造的伊斯蘭藝術與文化博物館。畢夏普博物館（Bishop Museum）展示的最古老傳統茅草屋（hale），則是1902年在現場重新組建的。

夏威夷歐胡島上的王室宅邸伊奧拉尼宮（Iolani Palace）。Image b...
夏威夷歐胡島上的王室宅邸伊奧拉尼宮（Iolani Palace）。Image by 12019 from Pixabay

這些歷史建築風格各異、氣勢宏偉，都為歐胡島增添了幾許特色。夏威夷歷史基金會（Historic Hawaii Foundation）執行董事福克納（Kiersten Faulkner）表示，這些建築與自然環境十分協調，豐富了該州的在地色彩，而這一切都植根於夏威夷原住民文化與取自當地的建築材料。她指出，建築師經常從古老的建築中尋找靈感，包括使用傳統特色材料，如以茅草pili覆蓋屋頂，以及用當地火山石來砌牆。

夏威夷 博物館 原住民

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